Un fallecido y dos heridos en un accidente en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas en un accidente registrado en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada que informaba del accidente de un turismo en el kilómetro 1 de la BU-750, en Ventas de Armentia, en la provincia de Burgos, donde, podría haber personas heridas y atrapadas.

Desde la sala del 1-1-2 se informa a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos y de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que envía un equipo médico y una UVI móvil, que se anula posteriormente, y solicita colaboración del 1-1-2 de Álava por proximidad que también envía recursos sanitarios.

En el lugar, el personal sanitario confirma el fallecimiento de una persona y atiende a otras dos que han resultado heridas.