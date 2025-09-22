Cerca del 80% de los accidentes de tráfico en Burgos son con animales

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Alrededor del 80% de los accidentes de tráfico que se registran en la provincia de Burgos son con animales. Una provincia que, como recordó el director provincial de Tráfico, Raúl Galán, está en el primer puesto nacional de este tipo de accidentes.

En lo que va de año, se han registrado en las carreteras de la provincia, con una red de más de 5.000 kilómetros, 1.854 accidentes con animales, lo que supone un ligero incremento respecto al mismo periodo del pasado año, se contabilizaba por estas fechas 1.700 incidentes con animales. El mayor número de accidentes, por este orden, es con corzos y con jabalíes.

El director provincial de tráfico indicó que influyen circunstancias como la actividad cinegética, así como una enfermedad que afectó a los corzos, lo que hizo que se redujeran los accidentes con animales en años anteriores, o la existencia de manadas de lobos.

Otra de las consecuencias del elevado número de accidentes de con animales es que genera un "problema serio" a nivel operativo para la Guardia Civil de Tráfico, ya que el acudir a los siniestros con fauna salvaje hace que se mermen otras labores.

Siempre se están buscando medidas o soluciones para prevenir accidentes, en un contexto en el que, apuntó Galán, ha habido un incremento del 3% de los desplazamientos de largo recorrido y "por tanto, hay más riesgo, pero es pronto para sacar conclusiones".

Por ello, se trata de un problema que preocupa y ocupa desde hace mucho tiempo a los responsables de Tráfico y también a los de la Diputación, ya que este tipo de accidentes se registran en las vías provinciales. Por ello, la institución provincial anunció la puesta en marcha de un plan de choque contra este tipo de accidentalidad.

Unas de las primeras medidas que se pondrán en funcionamiento, tal y como adelantó la portavoz de la Diputación, Inmaculada Sierra, a través del servicio de Vías y Obras, pondrá en marcha un tramo experimental de 2 kilómetros en la carretera BU-V-9020, que conecta Madrigal del Monte con la carretera A-1. Se pondrán señales luminosas, señales de advertencia y también disuasores de fauna cada 50 metros para intentar evitar estos accidentes en esa carretera que "tiene una siniestralidad muy alta".

Se trata de una serie de espejos que reflejan la luz de los vehículos y que paralizan al animal para evitar que puedan invadir la calzada. El coste es de 12.000 euros.

Lo que se hará será comparar esos datos que existen en esa carretera con los que se den a partir de la instalación de esas señales disuasorias. Está previsto que la colocación de los dispositivos "si no es esta semana, la siguiente". El director provincial de Tráfico alabó la iniciativa impulsada por la Diputación de Burgos, especialmente por su incidencia en el ámbito rural, así como la puesta en funcionamiento de medidas de carácter técnico.

Aunque la mayor parte de los accidentes con animales dejan daños materiales, con heridos leves, este año se ha registrado un motorista fallecido cuando atropelló un ave.

Jornadas

En este contexto se celebrarán una serie de cinco jornadas entre octubre y noviembre para aplicar la primera de las medidas, la concienciación, en palabras del director provincial de Tráfico. Se llevarán a cabo en Villarcayo, el 17 de octubre, Villadiego (24 de octubre), Briviesca (31 de octubre), Santa María del Campo (7 de noviembre) y Castrillo de la Reina (14 de noviembre).

La elección de estas localidades para impartir estas charlas es porque están en zonas de la provincia de Burgos en las que se producen un elevado número de accidentes con animales, con más de 500. Si las conferencias tienen buena acogida, no se descarta que se puedan ampliar a otras localidades de la provincia.

El comandante jefe del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Burgos, Javier Guerra, señaló que es "muy interesante" este tipo de iniciativas porque sirven para ofrecer "una serie de consejos básicos para evitar una colisión y qué hacer si ocurre". Recordó que si se tiene un accidente con una animal se debe avisar a la Guardia Civil para que acuda al lugar, ya que unas de las exigencias de las aseguradoras.