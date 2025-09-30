El juez suspende de nuevo el desahucio del convento de Belorado al estar recurrida la sentencia

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La diócesis de Burgos se está encontrando con una pared legal en su propósito de ejecutar el desahucio de las monjas cismáticas del convento de Belorado. Las religiosas, apartadas de la disciplina oficial de la Iglesia, están exprimiendo al máximo sus opciones jurídicas para permanecer en el inmueble religioso, lo que prolonga una situación marcada por la polémica y que ha puesto a la comunidad en el centro de un proceso judicial cada vez más complejo.

El Tribunal de Instancia de Briviesca ha acordado dejar sin efecto el lanzamiento fijado para el 3 de octubre, al haber sido recurrida la sentencia dictada el pasado 31 de julio. La causa pasa ahora a la Audiencia Provincial de Burgos, que deberá pronunciarse sobre el recurso antes de que pueda reanudarse cualquier intento de desalojo.

Una batalla legal que se alarga

El procedimiento de desahucio ya había tenido un primer aplazamiento. La orden inicial señalaba el 12 de septiembre como fecha de lanzamiento, pero la presentación de un recurso dentro del plazo legal permitió a las religiosas ganar tres semanas más. Entonces se señaló el 3 de octubre, que ahora tampoco se cumplirá por la nueva suspensión.

Esta estrategia judicial les ha concedido tiempo. En septiembre, tras conocerse la primera suspensión, las monjas manifestaron a través de su entorno su alivio y confianza en el rumbo del proceso. “Saben que están perseguidas pero Dios las ayuda en un contexto en el que el mejor juez es el tiempo”, explicó entonces su portavoz, Francisco Canals, que interpretó aquella resolución como “una buena noticia” y defendió que “las monjas seguirán adelante porque son útiles para la sociedad, representan un valor para España y son un ejemplo de liderazgo colectivo”.

El papel de la Audiencia Provincial

Con la decisión de Briviesca, la responsabilidad recae ahora en la Audiencia Provincial de Burgos, que deberá resolver el recurso y decidir si confirma o revoca la sentencia inicial. Hasta que eso ocurra, el convento seguirá habitado por las religiosas que lo ocupan desde hace décadas, a pesar de la oposición frontal de la diócesis.

La situación prolonga un enfrentamiento que ha suscitado un intenso debate público. Para la diócesis, la salida de las monjas es una cuestión de legalidad y disciplina canónica y para la comunidad religiosa, el proceso evidencia la persecución que aseguran sufrir y frente a la cual han decidido resistir.