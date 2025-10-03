Un acuerdo con Iberdrola rebaja la factura de la luz a 324 pueblos de Burgos

El presidente de la Diputación de Burgos firma con el delegado comercial de Iberdrola en Castilla y León, Celiano García un contrato que abarata el suministro eléctrico un 18%ECB

La Diputación de Burgos e Iberdrola han firmado un nuevo acuerdo para el suministro de electricidad a más de 300 entidades locales de la provincia. El contrato, que garantiza que el 100% de la energía sea de origen renovable, permitirá un ahorro del 18% respecto a los precios actuales y consolida una alianza iniciada años atrás entre ambas entidades.

El convenio, formalizado por el presidente de la Diputación, Borja Suárez, y el delegado comercial de Iberdrola en Castilla y León, Celiano García, tiene una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos. Surge de un proceso de licitación pública en el que la compañía eléctrica resultó adjudicataria, y abarca el suministro de energía a un total de 3.462 puntos, distribuidos entre la institución provincial, ayuntamientos y otras entidades locales.

Según García, “para Iberdrola es un orgullo renovar la confianza de la Diputación de Burgos y seguir acompañando a las entidades locales en su apuesta por la energía 100% renovable, la electrificación, la eficiencia y la digitalización de la gestión energética”.

Con un volumen anual de suministro de 32 gigavatios hora, el contrato no solo implica una rebaja significativa en costes, sino también el acceso a servicios avanzados. Entre ellos, Iberdrola facilitará una plataforma de gestión digital, atención permanente y asesoramiento técnico en eficiencia energética y electrificación. El objetivo es mejorar los procedimientos administrativos y fortalecer la capacidad de gestión energética de los municipios.

“Este acuerdo marco garantiza a los municipios de la provincia un suministro eléctrico eficiente, sostenible y con las mejores condiciones, facilitando la gestión y contribuyendo al desarrollo local y la transición energética en Burgos”, afirmó Suárez tras la firma.

La central de contratación de la Diputación, a través de la cual se articula este convenio, permite a los ayuntamientos acceder a condiciones más competitivas gracias a la agrupación de demanda. El modelo favorece la simplificación de trámites y la mejora en la tramitación de contratos, contribuyendo a una administración más ágil y con menor impacto medioambiental.

Desde la firma del primer acuerdo en 2023, el número de municipios adheridos ha pasado de 298 a 324 en 2025, lo que refleja un incremento en la participación local y una mayor implicación en el modelo de consumo energético sostenible que promueve la Diputación.