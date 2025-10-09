El plan antirriadas en Miranda se redefine y queda a expensas de la opinión vecinal

La Ronda del Ferrocarril es una de las principales calles de la ciudad, la más larga y la más transitada.ECB

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro y la Junta de Castilla y León han alcanzado un principio de acuerdo para modificar el proyecto de elevación de la rasante en el entorno de la Ronda del Ferrocarril, con el objetivo de reducir el impacto de las riadas sin comprometer la accesibilidad urbana. La propuesta, que recoge las alegaciones planteadas en su día por el consistorio, será presentada a los vecinos antes de adoptar una decisión definitiva.

La solución propuesta reduce la elevación máxima de la rasante en Ronda del Ferrocarril, a la altura del cruce con la calle Arenal, de los 70 centímetros previstos inicialmente a 41 centímetros. Este ajuste elimina la necesidad de construir nuevos muros, rampas y escaleras, manteniendo solo las adaptaciones necesarias sobre elementos ya existentes, como la rampa y las escaleras del número 14 de Ronda del Ferrocarril. También se adaptarán las aceras en las esquinas del cruce y se nivelará la calzada con las aceras para mejorar la integración urbana.

En el tramo frente al número 21 de la misma calle —donde se sitúan un bar y una farmacia—, se elevará la acera unos 15 centímetros para corregir su actual desnivel respecto a los portales. Las escaleras y la rampa del número 14 serán adaptadas a la nueva altura, sin generar nuevas barreras arquitectónicas.

Durante la reunión se ha reconocido que esta solución alternativa no ofrece la misma capacidad de protección frente a inundaciones que la propuesta original, pero a cambio mejora la accesibilidad de la zona y evita intervenciones más invasivas.

La reunión se celebró este jueves en Valladolid con la participación de la alcaldesa, Aitana Hernando, acompañada por el concejal de Obras, Adrián San Emeterio, el concejal de Urbanismo, Guillermo Ubieto, y dos técnicos municipales. Por parte de la Junta asistió el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez.

El director general de la Junta ha respaldado la postura del Ayuntamiento de esperar a que los vecinos expresen su opinión antes de tomar una decisión definitiva. Por ello, aún no se ha producido ninguna aprobación formal. En los próximos días se convocará a los residentes de la zona para que puedan conocer los detalles del proyecto y participar directamente en el proceso de decisión.