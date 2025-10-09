La reconstrucción del puente sobre el Engaña pendiente del permiso de la Confederación Hidrográfica

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Burgos y el Ayuntamiento de Merindad de Valdeporres ya cuentan con el proyecto y el presupuesto para que la localidad de San Martín de Porres pueda recuperar el acceso habitual a la localidad por el puente sobre el río Engaña. Sólo falta el permiso de la Confederación Hidrográfica del Ebro para iniciar unas obras que pretenden recuperar el acceso natural a la pedanía en noviembre de 2026.

En 2021 esa instalación colapsó tras dos intensas riadas en noviembre y diciembre de aquel año. Desde entonces utilizan una vía alternativa de acceso al pueblo «más complicada porque tienes que cruzar las vías, está un paso a nivel y el desnivel tiene una pendiente que no puede subir el camión de la basura o vehículos largos que tampoco pueden acceder», señaló el alcalde de Merindad de Valdeporres, Bernabé Miras.

Un trayecto alternativo que ha sido el único acceso a la pedanía durante los últimos cuatro años porque «las autoridades competentes no se hicieron cargo, algo que al menos la Diputación sí ha hecho», señaló Miras. De esta manera, la Diputación ha suscrito un convenio con el consistorio para otorgar una subvención de 300.000 euros que«ya está ingresado» y el Consistorio realizará la gestión y adjudicación de obras así como aportará al proyecto los 51.000 euros restantes.

«Tras cuatro años peleando por el puente sobre el río Engaña, éste está próximo a ser una realidad está el proyecto, tiene presupuesto y de los permisos sólo falta el de la Confederación Hidrográfica del Ebro para poder empezar», señaló la portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación Provincial de Burgos, Inmaculada Sierra.

En la localidad han echado en falta un mayor compromiso de la confederación. «Cuando la riada se lleva un puente, hay un organismo que debe asumir el arreglo, es un derrumbe por acción del agua y el titular es la ConfederaciónHidrográfica delEbro que se puso de perfil, como no había respuesta hemos barajado otras posibilidades», señaló al respecto el diputado de Fomento, Protección Civil e Infraestructuras, Manuel Villanueva.