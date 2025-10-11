Segundo choque en 24 horas con heridos en la N-627 tras el siniestro mortal de Montorio

El accidente de Basconcillos del Tozo tuvo lugar a apenas 20 kilómetros del choque mortal de la víspera en Montorio, ambos en la N-627.BOMBEROS DE BURGOS

Un nuevo accidente tuvo lugar un día después en la misma carretera en la que la víspera fallecía un matrimonio cuando regresaba a su domicilio en Aguilar de Campoo. En esta ocasión se produjo una colisión entre un turismo y una autocaravana en la tarde de este sábado, que obligó a movilizar a los servicios de emergencia en la provincia de Burgos.

El accidente se registró a las 15:43 horas en el punto kilométrico 53 de la carretera N-627, a la altura del término municipal de Basconcillos del Tozo.

Tras el impacto, una mujer de 42 años manifestó dolores en el pecho y solicitó asistencia sanitaria. Al lugar del suceso acudieron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, así como personal de Emergencias Sanitarias de Sacyl, que se hicieron cargo de la atención médica. Finalmente fue trasladada en ambulancia soporte vital básico al complejo hospitalario de Burgos.

Luto en Aguilar de Campoo

Por otra parte, este domingo 12 de octubre, a las cinco de la tarde, se celebrará en la iglesia parroquial de la localidad palentina de Aguilar de Campoo el funeral por el matrimonio formado por Pablo Amo Martín y María Jesús Fernández Rodríguez, fallecidos el viernes en un accidente de tráfico en la N-627 en Montorio. Él tenía 82 años y ella 80 y dejan dos hijos, otros dos fallecieron anteriormente, y cuatro nietos. Ambos eran vecinos del pueblo donde tras el funeral se procederá a su incineración.