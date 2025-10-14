Cinco millones de cupones ponen en valor la voz y el trabajo de la mujer rural en toda España

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Más de cinco millones de décimos se difunden en 2025 reivindicando el papel esencial de las mujeres que resisten y transforman la vida en zonas rurales españolas. Con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el 15 de octubre de este año, el Sorteo de la ONCE reivindica en los décimos de ese día una realidad aún silenciada: la aportación económica, social y cultural de la mujer en áreas alejadas de los núcleos urbanos. Cada cupón pone rostro y voz a quienes, pese a vivir y trabajar en espacios con baja densidad poblacional, sostienen la economía, combaten la despoblación y garantizan la continuidad de tradiciones y saberes imprescindibles para el país.

En una presentación oficial celebrada en el Palacio Provincial de Burgos, representantes de la administración y portavoces locales subrayaron la iniciativa, con especial mención a la participación de Rubén Martínez Valdivielso, director de la Agencia Administrativa de ONCE-Burgos, e Inmaculada Sierra, portavoz de la Diputación de Burgos. El acto puso el foco en dar visibilidad a quienes representan, en gran parte, la última defensa para evitar el abandono del campo en España. El mensaje es rotundo: sin la mujer rural, no hay futuro para las zonas menos pobladas.

El 15 de octubre de 2025 recupera así el valor de la resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007: la imprescindibilidad de la mujer en la mejora agrícola, la erradicación de la pobreza rural y la promoción del desarrollo comunitario. Dieciocho años después, ese llamamiento cobra plena vigencia en el contexto español, donde el fenómeno de la «España vaciada» sigue preocupando.

El trabajo invisible del campo

Bajo el término 'mujer rural' se agrupa una realidad compleja: son mujeres que habitan y trabajan en municipios con menos de 30.000 habitantes, desarrollando roles vitales en la agricultura, la ganadería y oficios tradicionales, pero también liderando el emprendimiento social y empresarial fuera y dentro del hogar. Para la ONU, estas mujeres constituyen hasta una cuarta parte de la población mundial, desempeñando actividades que van desde la producción alimentaria hasta la gestión de pequeñas empresas familiares.

En España, datos recientes del Observatorio del Emprendimiento (GEM) revelan que, en zonas poco pobladas, una de cada cinco mujeres entre 18 y 64 años está comprometida con proyectos empresariales y de autoempleo. Esta tendencia, de crecimiento sostenido, es fundamental para el mantenimiento de servicios e infraestructuras básicas en comunidades donde la masculinización y el envejecimiento son una amenaza constante.

Integración y discapacidad en el medio rural

Un análisis más profundo muestra, sin embargo, la situación especialmente complicada para más de 500.000 mujeres con discapacidad que viven en entornos rurales en España. La integración, tanto laboral como social, supone todavía un gran reto en estos territorios alejados de los grandes núcleos urbanos. La falta de recursos adaptados, transportes colectivos y oportunidades formativas limita, en demasiadas ocasiones, su capacidad de participación.

A pesar de estas dificultades, organizaciones sociales y empresariales han intensificado en los últimos años las iniciativas dirigidas a facilitar la contratación y el desarrollo personal de este grupo demográfico. Ejemplo de ello es la apertura de nuevos puestos de trabajo en empresas de servicios, lavanderías industriales, residencias o centrales de atención telefónica localizadas expresamente en pequeñas localidades.

El impacto positivo de la inclusión laboral femenina

El empleo femenino en entornos rurales repercute notoriamente en el arraigo al territorio. Contar con oportunidades reales incide no solo en el bienestar individual, sino en la supervivencia de pequeños municipios. Prueba de ello es que, dentro del grupo ONCE, el 45% de su plantilla está formada por mujeres (más de 34.600 trabajadoras en 2025), muchas de ellas con discapacidad y empleadas en red de ventas, atención directa o servicios asociados en toda España.

En Castilla y León, por ejemplo, un elevado porcentaje de vendedoras de loterías, auxiliares de servicios y empleadas en fundaciones trabajan en localidades que, de otro modo, estarían abocadas a la despoblación. La estrategia se refuerza con programas activos de captación y formación bajo el lema «Mujeres con talento en femenino», con resultados tangibles: más de 6.000 mujeres con discapacidad desarrollan su labor cotidiana en el contexto rural español dentro de la organización.

Iniciativas transformadora: Proyecto Raíces

La apuesta por el arraigo femenino en el ámbito rural encuentra respaldo en proyectos de carácter social y empresarial. Entre los casos más visibles está el programa 'Raíces', impulsado desde el área Contact Center de Ilunion, dedicado precisamente a facilitar empleo remoto y flexible a mujeres con discapacidad y otras personas en riesgo de exclusión. Desde 2024, este proyecto ha generado casi un centenar de empleos directos en lugares como Miajadas, Tábara, Mota del Cuervo o Arroyo de la Luz, reforzando los lazos de la población con el territorio.

Los perfiles laborales presentes en las provincias de Zamora, Palencia, Ávila o Ciudad Real, entre otras, avalan la importancia de la innovación social como motor de desarrollo rural e impulso para el tejido empresarial de proximidad.

El Día Internacional de las Mujeres Rurales, impulsado desde la ONU, invita no solo a la reflexión sino a la acción estructurada y sostenida en el tiempo. A pesar de los avances, la brecha de género y geográfica persiste en muchos ámbitos clave de España y Europa. Normalizar la imagen de la mujer liderando proyectos agrícolas, sociales y empresariales desde la España profunda sigue siendo una tarea colectiva, donde la visibilidad pública, como la alcanzada este 2025 a través de los cupones, resulta esencial.

En la esfera digital, las consultas sobre mujer rural, despoblación, discapacidad y desarrollo social siguen creciendo en 2025. Los internautas buscan información acerca de figuras inspiradoras, medidas de apoyo, historias ejemplares de emprendimiento en áreas rurales y los mecanismos para acceder a empleo estable y adaptado a las necesidades actuales de la mujer no urbana.