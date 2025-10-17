Arlanza rozará el millón de kilos de uva "de calidad" y a "buen precio"

Ramiro García, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Arlanza, en la presentación de su fiesta de la vendimia, junto a la diputada provincial Inmaculada Sierra y la gerente de la entidad, Elisa Fernández.SANTI OTERO

La Denominación de Origen (DO) Arlanza afronta el cierre de la campaña con optimismo. Y es que la vendimia de este año superará los 900.000 kilos de uva, incluso rozará el millón cuando finalice una recogida aún en marcha que ya alcanza los 700.000 kilos. La cifra estimada casi duplica la de 2024, cuando el total rondó 600.000 kilos, y lo hace además con una buena calidad y con buenos precios, “dignos y equilibrados” para los viticultores, según destacó el presidente del Consejo Regulador, Ramiro García.

Durante la presentación de la XXVI Fiesta de la Vendimia de la Denominación de Origen Arlanza, que se celebrará este fin de semana en Lerma, la gerente de la entidad, Elisa Fernández, destacó que la recolección de 2025 “está siendo especialmente larga” e incluso algunas bodegas todavía no han comenzado a vendimiar. “Este año empezamos con blancos y rosados a finales de septiembre, pero la falta de lluvias a finales de verano retrasó la maduración fenólica en algunos puntos, especialmente en viñedos emparrados plantados en espaldera”, señaló junto a García.

Por contra, Fernández explicó que las adversidades meteorológicas este año apenas han afectado a la producción en la zona, que sorteaba también enfermedades que sí han causado estragos en otros puntos de la provincia. “El pedrisco fue puntual, sin consecuencias, y el mildiu prácticamente pasó de largo”, celebró. De ahí el notable incremento de la recogida.

Además, "la uva está entrando en perfecto estado sanitario", aseguró la gerente, lo que favorecerá la posterior elaboración y propiciará un buen resultado final. "Cuando la uva entra sana, el trabajo en bodega siempre es más fácil", añadió.

En cuanto al precio, García subrayó que "la uva se está pagando bien, en torno a los 0,80 euros el kilo" en el caso de los viñedos viejos y vendimiados a mano, que son mayoría en esta zona. Se trata de una cuantía que, según apuntó, "está entre las más altas de la provincia de Burgos". "Nuestra viticultura es más difícil y tradicional, poco mecanizada, y eso incrementa los costes, pero también la calidad", explicó el representante de la DO.

García insistió además en la importancia de proteger al viticultor para garantizar la calidad del vino, tarea que "asume el Consejo Regulador". "El valor añadido está en la botella, pero es el productor el que hace posible que sea bueno y no se le puede escatimar el precio si queremos que siga con el cultivo", reivindicó, para explicar que la entidad que preside trabaja para aumentar el vino embotellado con contraetiqueta -frente al que se vende a granel, aún en cantidad importante- "porque es el que realmente aporta valor al territorio y a la marca Arlanza". En la actualidad, las bodegas de Arlanza comercializan unas 350.000 botellas al año. El objetivo es, por tanto, incrementar esta cifra.

Por su parte, Elisa Fernández detalló que la DO mantiene una estructura estable en los últimos años con unos 240 viticultores y 18 bodegas elaboradoras, además de otras siete que producen vino en instalaciones ajenas y lo comercializan con su propia marca. Reconocía, no obstante, que "el relevo generacional es un reto", pero destacaba al respecto que "hay proyectos nuevos de gente joven que apuesta por la zona". "Son proyectos de momento pequeñitos, pero con el tiempo, yéndoles bien, tienen la intención de avanzar, de crecer, y eso para nosotros es muy importante, porque está cambiando un poco la visión de Arlanza, nos está poniendo en el mercado", apostilló con evidente satisfacción.

La DO Arlanza celebra este fin de semana en Lerma su Fiesta de la Vendimia, que este año tendrá un formato "más moderno, participativo y social", según anunció el presidente del Consejo Regulador. "El vino en España se consume de manera social, y esa es la esencia que queremos reflejar en esta cita", explicó García.

Las actividades programadas comenzarán el sábado 18 de octubre a las 13 horas con la entrega de los reconocimientos ‘Arlanza Excelente’, creados en 2024 para premiar la trayectoria y la dedicación a la promoción de los caldos de Arlanza en varias categorías: hostelería, viticultura y bodega. Después, a las 13.15 horas, llegará el tradicional pisado de la uva, protagonizado en esta ocasión por las damas y reinas de las fiestas de la Villa Ducal. El público podrá recorrer las casetas y mesas de las bodegas instaladas en la Plaza Mayor del municipio, donde ofrecerán degustaciones de sus vinos.

También habrá visitas guiadas a las bodegas subterráneas urbanas de Lerma, en colaboración con el Centro de Iniciativas Turísticas, y no faltará la música: un DJ animará el ambiente del 'vino de mediodía'. A las 20 horas tendrá lugar una cata profesional "premium" en el Parador, con un aforo máximo de 50 personas, previa inscripción en la web del Consejo Regulador.

El domingo 19 continuarán los eventos con una cata popular en el Mercado Viejo, nuevas visitas guiadas y, como novedad, un concurso infantil de pintura con vino, en el que los más pequeños usarán las lías de distintos tonos para crear dibujos inspirados en la vendimia. "Queremos implicar a las familias en esta celebración, que llegue a todos", explicó García. De poner el cierre musical a la fiesta se encargará la banda burgalesa Marlasca, a las 13.30 horas.