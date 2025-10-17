Marlaska destaca el cuartel de Villasana de Mena como apuesta por el entorno rural

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó la importancia de actos como el que presidió ayer en Burgos, donde inauguró el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Villasana de Mena, porque considera que hay que apostar y dotar de los servicios necesarios y precisos «para que se pueda vivir con la calidad necesaria y en igualdad de condiciones al resto de los españoles» y considera que el cuartel es una prueba más de ese compromiso.

Grande-Marlaska inauguró la nueva instalación y mostró su satisfacción por el desarrollo del proyecto de este cuartel, una obra incluida en el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025 que ha supuesto una inversión de 4,2 millones.

«Desde ahora, el nuevo cuartel se incorpora a los recursos de la comarca como una referencia en la protección de la seguridad ciudadana», ha añadido el ministro del Interior en su intervención, quien ha recordado que estuvo en la colocación de la primera piedra de este proyecto convertido en una realidad, lo que considera una «prueba del compromiso real» del Gobierno de España con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El nuevo cuartel dará servicio a 4.000 residentes de la comarca y el edificio destinado a dependencias oficiales está configurado con un diseño estructural para ser «lo más funcional posible». Además, recordó que también en la provincia de Burgos, se han ejecutado «obras importantes» tanto en Villadiego, en Medina de Pomar, como en Quincoces de Yuso, a lo que se suma la licitación de las obras para Quintanar de la Sierra, en licitación dentro del plan de infraestructuras de la Guardia Civil. El ministro destacó además el compromiso también con los efectivos, con un incremento de un 13 por ciento más de efectivos de Guardia Civil y también de Policía Nacional en la provincia de Burgos.

Asimismo, expresó la voluntad real de seguir avanzando «porque la seguridad no es otra cosa que un valor público, ir avanzando en seguridad en los términos necesarios». El ministro del Interior apeló a los resultados de «una política diseñada para los ciudadanos y las ciudadanas de este país», que se traduce en una reducción de la criminalidad. «España es uno de los países más seguros del mundo y, además, seguimos mejorando cada día y hemos alcanzado por primera vez la cifra histórica de 160.000 policías nacionales y guardias civiles».

"Esta es una provincia próspera, un lugar acogedor para el visitante y seguro para sus vecinos y podéis sentiros muy orgullosos de ello, porque la seguridad es un triunfo compartido entre nuestros agentes y los ciudadanos", dijo.