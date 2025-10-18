Rescatan a un hombre en el río en Miranda

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Local de Miranda de Ebro han rescatado a un hombre de 48 años que estaba en el río. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 18.48 horas en el que se alertaba de la presencia de un hombre en el río Ebro. El alertante informa de que se trata de un varón de 48 que se encuentra dentro del agua, agarrado a una piedra en una zona de corriente y que aparentemente parece paralizado.

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) se encarga de coordinar el rescata y localiza el punto exacto el incidente. Se ha trasladado aviso a los Bomberos de Miranda de Ebro, a la Policía Nacional, y a Policía Local de Miranda de Ebro y a Emergencias sanitarias Sacyl, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico. Finalmente, la Policía Local sacó al hombre del río, que posteriormente fue trasladado al hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro.