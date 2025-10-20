Auxiliadas 10 personas durante el incendio de una tienda en una gasolinera en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha intervenido esta madrugada en un incendio declarado en una estación de servicio de Olmillos de Sasamón. Los hechos ocurrieron a las 03:00 horas, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) de la Comandancia de Burgos, recibió una llamada informando de la presencia de humo procedente del interior de unos de los edificios del complejo.

De inmediato, una patrulla perteneciente al Puesto de Melgar de Fernamental se trasladó al lugar y verificó la existencia de un incendio activo en el inmueble. En ese momento, en el aparcamiento del recinto se encontraban ocho camiones y dos furgonetas, cuyos conductores descansaban en el interior de sus respectivos habitáculos.

Ante el peligro inminente tanto de sufrir quemaduras graves como de intoxicación por inhalación de gases, los agentes alertaron a los ocupantes de los vehículos personalmente, haciendo uso de señales acústicas y luminosas, evacuándolos de la zona acto seguido.

Durante el dispositivo desplegado a continuación, que también contó con la participación de efectivos del Puesto Principal del Alfoz y del Subsector de Tráfico de Burgos, se estableció un perímetro de seguridad hasta la llegada de los servicios de extinción, en el que las patrullas llevaron a cabo labores de regulación del tráfico y control del acceso, al tiempo que mantenían una rigurosa vigilancia del avance de las llamas, por si fuera necesario el desalojo de un hotel ubicado a 100 metros del foco del incendio.

Sin embargo, el fuego sería declarado totalmente extinguido a las 06:00 horas, habiendo afectado únicamente a uno de los almacenes situados en la estación.