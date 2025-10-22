La Diputación de Burgos estrecha lazos con la ciudad china de Leshan

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación, Borja Suárez, acompañado por el vicepresidente, Ramiro Ibáñez y el diputado de Nuevas Tecnologías, Arturo Pascual, recibieron ayer, en la Diputación de Burgos, a una delegación procedente de la ciudad china de Leshan (provincia de Sichuan), comitiva encabezada por su vicealcalde, Xu Tianyi.

Tras los saludos protocolarios se han proyectado vídeos promocionales de la provincia de Burgos y de la provincia de Sichuan, así como de la ciudad de Leshan, acompañados de las intervenciones, tanto del presidente de la Diputación como del Vicealcalde de Leshan.

Posteriormente, en la reunión mantenida, se han abordado posibles vías de colaboración en distintos ámbitos como el turístico, deportivo y educativo, teniendo un especial interés en lo concerniente a los intercambios de estudiantes.

Desde la Institución Provincial se valora de manera muy positiva esta visita ya que evidencia el interés de Leshan por mantener una relación estable y duradera con la provincia de Burgos.

Como primer paso concreto se ha acordado organizar una exposición recíproca que va a consistir en una muestra sobre Leshan en la provincia de Burgos y otra sobre esta en Leshan.

Leshan, es una ciudad situada en la provincia china de Sichuan, mundialmente conocida por el Gran Buda de Leshan, una monumental escultura tallada en la roca durante la dinastía Tang, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad también destaca por su paisaje natural junto al río Min y por su gastronomía picante, característica de la región de Sichuan, famosa por platos como el mapo tofu o el pollo kung pao.

Ambas partes se han comprometido a seguir trabajando en nuevas iniciativas que fortalezcan este vínculo internacional”.

Durante la jornada de ayer, lunes, los representantes de Leshan disfrutaron de la gastronomía burgalesa y realizaron un recorrido por la catedral y el casco histórico de la ciudad.