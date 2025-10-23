Fallece un motorista tras un aparatoso accidente en un pueblo de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Trágico accidente en la provincia de Burgos. Un motorista de 44 años ha fallecido este jueves después de sufrir un aparatoso siniestro en el kilómetro 3 de la carretera BU-V-5004, en el término municipal de Celada de la Torre.

De acuerdo a la información recabada por el 112, el siniestro tuvo lugar a las 9:43 horas. Se trataba de una colisión entre una furgoneta y una motocicleta que, a raíz de lo ocurrido, empezó a arder.

Dada la gravedad del accidente, ya que el herido se encontraba inconsciente, la sala de operaciones del 112 movilizó inmediatamente a la Guardia Civil de Tráfico y al Cuerpo de Bomberos de Burgos.

También se trasladó la incidencia a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil al lugar de los hechos. Desgraciadamente, nada pudo hacer el personal médico por salvar la vida del motorista, cuya muerte se confirmó poco después.