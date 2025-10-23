Fallece un motorista tras un aparatoso accidente en un pueblo de Burgos
El 112 movilizó a los bomberos tras confirmar que la motocicleta estaba en llamas
Trágico accidente en la provincia de Burgos. Un motorista de 44 años ha fallecido este jueves después de sufrir un aparatoso siniestro en el kilómetro 3 de la carretera BU-V-5004, en el término municipal de Celada de la Torre.
De acuerdo a la información recabada por el 112, el siniestro tuvo lugar a las 9:43 horas. Se trataba de una colisión entre una furgoneta y una motocicleta que, a raíz de lo ocurrido, empezó a arder.
Dada la gravedad del accidente, ya que el herido se encontraba inconsciente, la sala de operaciones del 112 movilizó inmediatamente a la Guardia Civil de Tráfico y al Cuerpo de Bomberos de Burgos.
También se trasladó la incidencia a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil al lugar de los hechos. Desgraciadamente, nada pudo hacer el personal médico por salvar la vida del motorista, cuya muerte se confirmó poco después.