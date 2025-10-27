Herido un joven en Miranda tras caerle una farola derribada por un camión tras un accidente
El incidente se registró en el polígono de Bayas
Un joven de 20 años ha resultado herido esta mañana tras caerle encima una farola derribada por un camión al sufrir un accidente. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 10.13 horas en la que se alertaba de un accidente en el polígono de Bayas, en Miranda de Ebro.
En el aviso se informa que un camión ha chocado contra una farola frente a Cafés Gometero y como consecuencia del golpe ha derribado la farola, que ha caído encima de un peatón, un joven de 20 años, que precisa asistencia sanitaria.
El 1-1-2 avisa del incidente a la Policía Local, la Policía Nacional y a Sacyl-Emergencias Sanitarias, que moviliza una ambulancia al lugar.