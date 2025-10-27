Un Halloween de miedo, entre bodegas y lagares, en la Ribera del Duero

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Vino, chocolate y una experiencia de miedo. Con Halloween a la vuelta de la esquina, la localidad burgalesa de Moradillo de Roa afronta con grandes expectativas su Visita del Terror, el sábado 1 de noviembre, por sus bodegas y lagares. Con 132 reservas previas para los dos pases programados (Infantil a las 17:30 y Adultos a las 20:30), ya se ha cubierto más de la mitad del aforo disponible.

La iniciativa, estrechamente «vinculada al patrimonio del vino», plantea un espeluznante recorrido por los históricos espacios enológicos del municipio. En el caso de los adultos, según detallaba este lunes la técnica municipal de Turismo, Agustina González, también se incluye la iglesia y el cementerio.

Para asustar a pequeños y mayores, Moradillo contará con la inestimable colaboración del grupo teatral Enebrando, oriundo de Fuentenebro. Formada hace un par de años y eminentemente femenina, la compañía afronta por vez primera un proyecto de estas características. Una «oportunidad terrorífica», en palabras de la actriz Alicia Robles, para que el público disfrute de lo lindo entre susto y susto.

Con Halloween como pretexto, el Ayuntamiento de Moradillo mantiene su afán de «dar movimiento a la economía local y atraer visitantes». En este sentido, el concejal Francisco Javier Camarero defiende además el potencial de la cultura como «motor de vida y futuro para nuestros pueblos». La propuesta, por lo tanto, pretende beneficiar a toda la Ribera del Duero y seguir fomentando la «dinamización del medio rural».

Aparte de este tenebrosa y entretenida ruta, el Consistorio también pone en marcha la sexta edición del Concurso de Cómic de Terror El Cotarro. Dividido en dos categorías (Infantil, de 4 a 6 años; y Primaria, de 6 a 12), la temática de este año se centra en las bodegas de Moradillo. Los premiados recibirán entradas para los espectáculos La fiesta de Mickey Mouse, De ellos aprendí y DisneMagical. De momento, se han presentado alumnos varios colegios de Aranda de Duero e incluso de Villagonzalo Pedernales. El plazo para presentar los trabajos finaliza el 7 de noviembre y el jurado emitirá su veredicto, a través de las redes sociales, al día siguiente.

Ambos proyectos cuentan con el respaldo de la Diputación de Burgos. Es de admirar, a juicio de la portavoz del equipo de Gobierno, Inmaculada Sierra, que los vecinos de la localidad se impliquen de esta forma para visibilizar su «sentimiento de identidad». En este caso, promoviendo el turismo a base de visibilizar el «patrimonio de sus bodegas y lagares».

Para lograrlo, el Ayuntamiento trata de «focalizar su esfuerzo» en la época invernal. En esos meses donde el frío aprieta y la actividad cultural mengua, la Corporación hace gala de su espíritu «emprendedor». También los vecinos, tal y como apuntaba González, siempre «pico y pala» de manera «altruista». Lo demostraron con creces, por ejemplo, cuando en 2020 se alzaron con un accésit en el Premio a la Intervención en el Territorio concedido por Hispania y Europa Nostra. Gracias al proyecto cultural El Cotarro, y al empeño de la población local, el patrimonio enológico de la zona experimentó un notable impulso que se mantiene intacto -e incluso in crescendo- a día de hoy.