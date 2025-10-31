Renfe garantiza el empleo en Miranda pese al cierre del taller de Remolcado

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La noticia cayó como un jarro de agua fría, aunque los sindicatos llevaban tiempo temiendo que algo así pudiera suceder. De manera «verbal» y sin «documentación», la Gerencia Norte de Renfe Ingeniería comunicó el miércoles su intención de cerrar el taller de Remolcado de Miranda de Ebro. Para ello, la carga de trabajo empezará a reducirse desde el 1 de enero de 2026 con el objetivo de bajar la persiana el 30 de junio.

Ante el malestar latente, principalmente visibilizado por el Sindicato Ferroviario a través de un duro comunicado, Renfe ha salido al paso dejando clara su intención de garantizar «el empleo y la carga de trabajo» en la Base de Mantenimiento de Motor ubicada en la ciudad burgalesa. Para cumplir con este «compromiso firme», la operadora dependiente del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente asegura que ya se ha iniciado «la formación del personal para adaptarse a la renovación progresiva de estos talleres, donde aumentará la carga de trabajo en Motor». Por otro lado, la base de Remolcado se adecuará para «albergar el Centro de Competencias Digitales (CCD)».

El taller de Remolcado de Renfe en Miranda de Ebro se cerrará definitivamente el 30 de junio de 2026.ECB

La versión gubernamental dista mucho de la del Sindicato Ferroviario, que habla directamente de «desmantelamiento» mientras subraya que Renfe «ha olvidado por completo a la plantilla de Miranda, sin ofrecer ninguna solución ni tomar ningún tipo de medida para evitar perder las cargas de trabajo que venían desarrollándose en ese espacio». Asimismo, la organización recuerda que hace dos años se declaró un incendio en una de las naves de Remolcado y «hasta la fecha se desconoce el origen o no se nos ha querido contar toda la verdad de aquel suceso».

El secretario del Sector Ferroviario de UGT, Román Barroso, se muestra tajante: «Veíamos las orejas del lobo en la colina y ahora le tenemos llamando a la puerta». Lo advirtió el pasado mes de marzo, vía comunicado, poniendo de relieve que «el desmantelamiento paulatino del taller de reparación de vagones es evidente y el abandono de las instalaciones roza ya el esperpento». Ya por aquel entonces, el sindicato alertaba del traslado temporal de trabajadores a Valladolid y Madrid, a raíz del incendio, y «la consiguiente pérdida de empleo y carga de trabajo».

¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Todo apunta, según explica a este periódico el responsable territorial del Sindicato Ferroviario en Burgos, Fernando Gordejuela, que los trabajadores con residencia transitoria cambiarán de destino mientras los de Miranda van a Motor.

Lo verdaderamente «dramático», apostilla Gordejuela, es el futuro a corto plazo del personal de Transervice, Logirail y Clece. Una veintena de puestos de empleo que se perderán al tratarse de subcontratas. En el caso de Transervice, cuya plantilla ha ido menguando al disminuir paulatinamente la carga de trabajo, a Barroso le consta un compromiso de la empresa para «mantener los puestos hasta finales de abril».

No parece, dadas las circunstancias, que Renfe tenga intención de recular pese a que «los únicos talleres que permanecen son los de León y Córdoba». Así las cosas, el Sindicato Ferroviario avanza su intención de solicitar entrevistas con la alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando, con todos los grupos políticos con representación parlamentaria y con las corrientes sindicales. No se descarta, además, impulsar «movilizaciones» para que «la ciudadanía de Miranda tome partido». En la misma línea, UGT también abre la puerta a posibles protestas mientras se mantiene la vía negociadora.

Entre tanto, Renfe subraya que a lo largo de los últimos cuatro años se han realizado «importantes inversiones» en los talleres de Miranda por valor de 3,75 millones de euros. Asimismo, la operadora señala que se ha reservado una partida de 5,27 millones que se destinará, «principalmente» a la «adecuación de las instalaciones del taller de Motor».