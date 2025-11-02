Herido el conductor de un patinete tras chocar con un coche en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El conductor de un patinete ha resultado herido en un accidente en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía el aviso a las 20:15 horas, en el que se informa de una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico en la N-629, en el cruce de los Camineros, en Medina de Pomar, donde, ha resultado herido el conductor del patinete

En el aviso se señala que el conductor del patinete está inconsciente. El 1-1-2 avisó del accidente a la Guardia Civil (COS) de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl.