Dos accidentes en la AP-1 en Burgos con cuatro heridos provocan retenciones

Dos accidentes casi consecutivos en la AP-1 en Burgos generan retenciones y circulación lenta. A las 18.41 horas, el centro de emergencias del 1-1-2 recibía el aviso de una colisión múltiple entre tres vehículos, en el kilómetro 36 de la antigua autopista, en el cruce de la entrada a Briviesca sentido Vitoria.

En el aviso se pide asistencia sanitaria para cuatro personas con heridas leves, en principio, dos varones de unos 20 y 49 años, una mujer de 81 años y una menor de 14. El 1-1-2 avisó del accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Sacyl.

Y seis minutos después, el centro de operaciones del 1-1-2 recibía un segundo aviso de otro accidente, a las 18.47 horas, en el kilómetro 16 de la AP-1, en Quintanapalla, en el que estaban implicados cuatro vehículos. En principio, no había personas heridas. Al llegar al lugar, la Guardia Civil de Tráfico ha solicitado asistencia sanitaria para atender a una menor de 11 años con dolor de cabeza.

Los dos accidentes han generado problemas de circulación, con retenciones entre el kilómetro 15 y el 17, en sentido Vitoria, sobre todo, según la información facilitada por la DGT.