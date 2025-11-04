Guía para recolectar y disfrutar setas en la Sierra de la Demanda: conservación, cocina y respeto al entorno

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Sierra de la Demanda, uno de los enclaves forestales más destacados de Burgos, se convierte en protagonista con la reciente publicación del libro 'Setas. Sierra de la Demanda, métodos e ideas para su consumo'. Este manual surge en el marco del proyecto de cooperación Micología, Turismo y Sostenibilidad (Fungi Rural), impulsado por la Asociación de Desarrollo Rural de la Sierra de la Demanda (AGALSA) y diseñado para situar el potencial micológico, turístico y gastronómico de la comarca en el centro del desarrollo rural y cultural en 2025.

La presentación de la publicación contó con la presencia del vicepresidente de la Diputación, Ramiro Ibáñez, Óscar Izcara, presidente de Agalsa, Nacho Rojo, cocinero del restaurante Onírica, y José Carlos Santana, doctor en Ingeniería Agraria.

La iniciativa pone el foco en la riqueza y diversidad de hábitats del entorno rural de la Sierra de la Demanda. Con un enfoque práctico, la publicación resume años de trabajo en la investigación y promoción de los recursos autóctonos en la región. El libro aborda desde las claves para la identificación y recolección responsable de setas hasta propuestas culinarias ideadas para transformar estos productos locales en un atractivo gastronómico ligado al turismo sostenible y la economía local.

Como resultado del esfuerzo conjunto de expertos y entidades locales, la guía reúne información técnica y consejos relevantes, además de mostrar el proceso de valorización de los recursos micológicos y cómo integrarlos en el tejido socioeconómico de la Sierra. A continuación, se detallan los elementos destacados de la obra y el contexto de esta iniciativa, relevante para quienes buscan explorar los bosques de la zona con un nuevo enfoque durante 2025.

La publicación se dirige, principalmente, a habitantes de la comarca, visitantes y profesionales de hostelería, pero también pone el acento en practicar la recolección responsable y el respeto al entorno. Entre sus objetivos, destacan "la puesta en valor de la micología como activo económico y cultural" y "la creación de oportunidades para el turismo sostenible rural en los municipios del área". La guía busca facilitar el acceso a información técnica y práctica para identificar especies comestibles y diferenciar los hábitats más representativos de la Sierra.

Bajo un enfoque divulgativo y didáctico, el volumen ofrece apartados detallados dedicados a las generalidades sobre los hongos, la descripción de hábitats propios de la Sierra y la enumeración de las principales especies de setas comestibles que pueden encontrarse en la zona.

El contenido técnico ha sido desarrollado por José Carlos Santana, doctor en Ingeniería Agraria y responsable de la empresa Sorbus, afincada en Ibeas de Juarros. Santana introduce al lector en "la biología y ecología de los hongos, detallando las características de los sistemas forestales y los factores que favorecen la aparición de diferentes especies en el área". Además, proporciona una relación precisa de especies recomendables para su consumo, con descripciones claras, fotografías y consejos para su correcta identificación.

El texto también dedica espacio a la normativa vigente para la recolección de setas en el año 2025, así como recomendaciones de buenas prácticas para una recolección sostenible, poniendo énfasis en "el respeto a los cupos establecidos y la necesidad de proteger las comunidades fúngicas para garantizar la supervivencia del recurso".