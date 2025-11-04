Guía para recolectar y disfrutar setas en la Sierra de la Demanda: conservación, cocina y respeto al entorno
Agalsa publica el libro 'Setas. Sierra de la Demanda, métodos e ideas para su consumo'
La Sierra de la Demanda, uno de los enclaves forestales más destacados de Burgos, se convierte en protagonista con la reciente publicación del libro 'Setas. Sierra de la Demanda, métodos e ideas para su consumo'. Este manual surge en el marco del proyecto de cooperación Micología, Turismo y Sostenibilidad (Fungi Rural), impulsado por la Asociación de Desarrollo Rural de la Sierra de la Demanda (AGALSA) y diseñado para situar el potencial micológico, turístico y gastronómico de la comarca en el centro del desarrollo rural y cultural en 2025.
La presentación de la publicación contó con la presencia del vicepresidente de la Diputación, Ramiro Ibáñez, Óscar Izcara, presidente de Agalsa, Nacho Rojo, cocinero del restaurante Onírica, y José Carlos Santana, doctor en Ingeniería Agraria.
La iniciativa pone el foco en la riqueza y diversidad de hábitats del entorno rural de la Sierra de la Demanda. Con un enfoque práctico, la publicación resume años de trabajo en la investigación y promoción de los recursos autóctonos en la región. El libro aborda desde las claves para la identificación y recolección responsable de setas hasta propuestas culinarias ideadas para transformar estos productos locales en un atractivo gastronómico ligado al turismo sostenible y la economía local.
Como resultado del esfuerzo conjunto de expertos y entidades locales, la guía reúne información técnica y consejos relevantes, además de mostrar el proceso de valorización de los recursos micológicos y cómo integrarlos en el tejido socioeconómico de la Sierra. A continuación, se detallan los elementos destacados de la obra y el contexto de esta iniciativa, relevante para quienes buscan explorar los bosques de la zona con un nuevo enfoque durante 2025.
Provincia
Cinco rutas imprescindibles para buscar setas en Burgos este otoño
El Correo de Burgos | El Mundo
La publicación se dirige, principalmente, a habitantes de la comarca, visitantes y profesionales de hostelería, pero también pone el acento en practicar la recolección responsable y el respeto al entorno. Entre sus objetivos, destacan "la puesta en valor de la micología como activo económico y cultural" y "la creación de oportunidades para el turismo sostenible rural en los municipios del área". La guía busca facilitar el acceso a información técnica y práctica para identificar especies comestibles y diferenciar los hábitats más representativos de la Sierra.
Bajo un enfoque divulgativo y didáctico, el volumen ofrece apartados detallados dedicados a las generalidades sobre los hongos, la descripción de hábitats propios de la Sierra y la enumeración de las principales especies de setas comestibles que pueden encontrarse en la zona.
El contenido técnico ha sido desarrollado por José Carlos Santana, doctor en Ingeniería Agraria y responsable de la empresa Sorbus, afincada en Ibeas de Juarros. Santana introduce al lector en "la biología y ecología de los hongos, detallando las características de los sistemas forestales y los factores que favorecen la aparición de diferentes especies en el área". Además, proporciona una relación precisa de especies recomendables para su consumo, con descripciones claras, fotografías y consejos para su correcta identificación.
El texto también dedica espacio a la normativa vigente para la recolección de setas en el año 2025, así como recomendaciones de buenas prácticas para una recolección sostenible, poniendo énfasis en "el respeto a los cupos establecidos y la necesidad de proteger las comunidades fúngicas para garantizar la supervivencia del recurso".