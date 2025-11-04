El Correo de Burgos

Los cuatro pueblos de Burgos a los que llegará el programa ‘La Administración Cerca de Ti’

Valdorros, Salas de los Infantes, Quintanar de la Sierra y Modúbar de la Emparedada serán los pueblos que visitará el proyecto durante este mes

Vista aérea de Salas de los Infantes.

Vista aérea de Salas de los Infantes.ECB

El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

El programa ‘La Administración Cerca de Ti’, impulsado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, visitará durante el mes de noviembre los municipios burgaleses de Valdorros, Salas de los Infantes, Quintanar de la Sierra y Modúbar de la Emparedada, con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios de la Administración General del Estado (AGE) sin necesidad de desplazarse fuera de su localidad.

Este servicio itinerante, dirigido a los ayuntamientos de municipios pequeños (entre 500 y 8.000 habitantes) que no cuentan con sedes físicas de la AGE, busca garantizar que la población residente en zonas rurales o menos pobladas pueda realizar trámites administrativos en igualdad de condiciones que quienes viven en grandes núcleos urbanos, cumpliendo así el artículo 81, derecho de acceso universal a internet, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Con ello, se contribuye a mejorar la cohesión territorial y la equidad en el acceso a los servicios públicos.

El programa tiene por objetivo acercar los servicios de la Administración General del Estado (AGE) a la ciudadanía que reside en municipios que carecen de sedes físicas, ayudando así a que los vecinos y las vecinas de una parte importante del territorio puedan realizar distintas gestiones administrativas, como facilitar el acceso a medios de identificación y firma electrónica, como el certificado digital, sin tener que desplazarse de sus localidades de residencia, sintiendo que son usuarios de los servicios públicos en igualdad de condiciones. Durante este 2025 y hasta la fecha se han realizado un total de 1.386 certificados electrónicos.

En su origen, ‘La Administración Cerca de Ti’ se centraba en ofrecer información y facilitar trámites propios de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, así como en la gestión de medios de identificación y firma electrónica. No obstante, el programa ha evolucionado hacia un modelo integral, incorporando paulatinamente nuevos servicios. A lo largo de 2023 se sumaron prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería.

Colaboración interadministrativa

La colaboración con los ayuntamientos es clave para el éxito y consolidación de este programa. Por ello, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática promueve su adhesión al Convenio de colaboración firmado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el 17 de noviembre de 2022, que sienta las bases para la cooperación institucional y que hasta la fecha suma en Burgos un total de 59 ayuntamientos adheridos.

El calendario de visitas en noviembre desde la Subdelegación de Gobierno en Burgos es a Valdorros, el jueves, 6 de noviembre; a Salas de los Infantes, el jueves, 13 de noviembre; a Quintanar de la Sierra, el jueves, 20 de noviembre; y a Modúbar de la Emparedada, el jueves, 27 de noviembre.

