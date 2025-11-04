FAE y Sodebur muestran las ventajas de certificar el ahorro de energía

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Confederación de Asociaciones Empresariales, FAE, y Sodebur, entidad vinculada a la Diputación Provincia de Burgos, han mostrado las ventajas de la inversión en sostenibilidad para empresas y municipios y la necesidad de certificar esos ahorros y reducciones de emisiones contaminantes. «Queremos seguir apoyando los modelos de sostenibilidad para lo que necesitamos el concurso del sector público y privado y hoy vamos a hablar, en concreto, de los Certificados de Ahorro Energético (CAE) que vienen a recompensar a todas aquellas entidades, tanto públicas como privadas, que, desde enero de 2023, están invirtiendo en la renovación de sistemas para ahorrar energía», señaló en el inicio de las jornadas el presidente de la Diputación Provincial de Burgos, Borja Suárez.

Un encuentro, celebrado en el Monasterio de San Agustín, al que han asistido más de medio centenar de personas y en el que han intervenido los agentes que participan en el sistema CAE como el jefe del área industrial del Departamento de Subvenciones y Registros del Ente Regional de la Energía de Castilla y León, Alfredo Cadórniga. El EREN es el emisor de este tipo de documentos y «ha permitido dar una visión general de esta herramienta». En las ponencias también han participado sujetos obligados, como Fenie Energía, y organismos verificadores como MARGUBE. Con todos los agentes implicados en la gestión de los certificados, los asistentes han recibido «las pautas necesarias para la correcta presentación de la documentación necesaria y para la monetización de los ahorros», señalan desde la Diputación Provincial de Burgos.

El sistema CAE es una herramienta que permite, por un lado, reducir las emisiones contaminantes y el consumo energético mediante el desarrollo de acciones de eficiencia energética. Al mismo tiempo se monetizan esos ahorros energéticos generados, permitiendo, así, recuperar parte del coste de las inversiones en eficiencia energética como pueden ser cambios de iluminación, mejora del aislamiento térmico o renovación de equipos industriales y domésticos.

Esta jornada se desarrolla a partir del proyecto Burgos Rural Sostenible financiado por el Ministerio de Transición Ecológica en una cofinanciación competitiva lograda por Sodebur y en el que colabora FAE Burgos. Desde la patronal apuntan que «en este momento el tema energético es uno de los más acuciantes para la provincia», señaló Javier Herrán. Apuntó que el energético será uno de los principales caballos de batalla del nuevo mandato de la Federación de Empresarios porque «no entendemos muy bien que inversiones que podría instalarse en Burgos y en la provincia no puedan instalarse porque no hay potencia energética suficiente cuando se produce un 60% más de lo que consumimos», reivindicó.

Por su parte, Suárez volvió a reivindicar el «engaño» del cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña. «Se ha mentido a todo el Valle de la Tobalina, no hay plan de recuperación auspiciado por el Gobierno de España» y reivindica que «tiene que haber mayores recursos para una zona en la que se eliminó de golpe y porrazo no solo una energía verde como es la nuclear, sino mil puestos de empleo entre directos e indirectos».

También reivindicó alternativas para La Lora, donde la explotación petrolífera se ha cerrado. «Tenemos que trabajar en otras líneas, ya que había que fomentar no solo la renovación de equipos que permitan actividades energéticas, sino también apoyar políticas que generen empleo en torno a las energías renovables», remarcó el presidente de la Diputación. Expuso como ejemplo el proyecto de Melgar de Fernamental centrado en una planta de hidrógeno, amoniaco y etanol que «posiblemente va a generar más de mil puestos de trabajo en su ejecución y 300 empleos directos una vez que empiece a funcionar», señaló.

Suárez quiso poner en valor el esfuerzo de la Diputación provincial de Burgos desde hace años, primero con Agenbur y ahora con Sodebur, para impulsar la sostenibilidad energética en los municipios burgaleses. «Burgos se está transformando, es una de las provincias más sostenibles, genera ahorros energéticos en virtud de políticas que ha desarrollado desde el cambio de luminarias a LED, envolventes térmicas de edificios públicos y renovación de equipos de eficiencia energética» a lo que sumó el potencial eólico y solar de la provincia. «Estamos cumpliendo el compromiso que tiene Europa con respecto a las emisiones de CO2», añadió antes del inicio de la jornada sobre Certificados de Ahorro Energético.