El PP acepta propuestas de Vox para asegurar su apoyo al presupuesto de la Diputación

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno de la Diputación Provincial de Burgos podrá aprobar el presupuesto de 2026 con más respaldo que el de sus propios votos, que ya le conferían la mayoría absoluta y la validación de las cuentas del año próximo, al asumir y garantizar las condiciones planteadas por Vox para otorgar su apoyo en la votación de mañana viernes.

Las negociaciones abiertas por el grupo popular con los diputados provinciales de Vox se han cerrado con la confirmación este jueves por parte del grupo que lidera Ángel Martín de que votarán a favor de las cuentas del PP tras acordar con el equipo de gobierno popular la incorporación de varias de sus propuestas, tanto políticas como técnicas. El respaldo de la formación de derechas garantiza la aprobación de las cuentas, que se votarán en el pleno convocado para este viernes.

Aunque su portavoz Ángel Martín reconoce que el documento económico "no es el presupuesto que habríamos elaborado desde VOX", ha justificado el voto favorable en la valoración del diálogo mantenido y en el grado de influencia que su grupo ha conseguido ejercer durante las negociaciones.

Entre las partidas que han permitido desbloquear el acuerdo, VOX destaca el refuerzo del servicio de Ayuda a Domicilio, una medida que venían reclamando desde hace meses para reducir las listas de espera. También subrayan el impulso a la red de carreteras provinciales, uno de los aspectos que Martín considera más urgentes para los pueblos de la provincia y que se concreta en una importante dotación económica para conservación y mejora.

La formación valora además las inversiones en patrimonio, con actuaciones previstas en el complejo de Fuentes Blancas, en el monasterio de Oña y en el conjunto arqueológico de Clunia, donde se ejecutarán trabajos de musealización y restauración financiados con fondos europeos.

Entre las propuestas pactadas, VOX menciona la mejora de la carretera entre Burgos y Villagonzalo Pedernales, donde se construirá un carril bici, y la inclusión de 150.000 euros para el programa Oña, Cuna del Español, centrado en la inmersión lingüística de jóvenes europeos de entre 14 y 17 años.

Martín subraya la importancia de reforzar el papel de Burgos en la promoción del idioma y considera que "es imprescindible que hagamos de Burgos una plaza fuerte del español frente a aquellos que se avergüenzan de sus orígenes".

En el ámbito agroganadero, el grupo provincial ha conseguido incrementar en 20.000 euros la partida para depósitos agrícolas, con el compromiso de ampliar la dotación en futuras modificaciones. VOX también ha arrancado el compromiso de la Diputación para solicitar a la Junta la creación de un servicio supramunicipal de secretarios-interventores para municipios con menos recursos, aunque su aplicación depende del Gobierno autonómico.

Pese al acuerdo, Martín señala algunas reservas y advierte sobre el nivel de endeudamiento previsto, ya que considera que duplicará el volumen actual, aunque admite que no superará el 30%. También muestra preocupación por la reducción de 300.000 euros en los planes de empleo, que se redistribuyen en parte hacia iniciativas específicas para comercio, hostelería y farmacias rurales. Adicionalmente, Martín lamentó la pérdida neta de 100.000 euros y expresó dudas sobre la regulación legal pendiente para las ayudas a las retribuciones de los alcaldes.

Donde sí muestra una crítica abierta el portavoz de Vox es en la eliminación de los Premios Provinciales de Medio Ambiente, ya que Martín considera que este tipo de reconocimientos "hacían que alcaldes y vecinos se sintieran orgullosos y pertenecientes a un proyecto y a una localidad".

El portavoz de la formación de Abascal destaca también la actitud del equipo de gobierno durante el proceso y valora "la predisposición del equipo de gobierno y de su Presidente para llegar a acuerdos y respetar los acuerdos de ejercicios anteriores", un factor que considera clave para haber alcanzado este entendimiento.