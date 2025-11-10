Sodebur acerca su gestión a La Bureba

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur) celebró su consejo de administración en la localidad de Briviesca, con la intención de estrechar lazos y dialogar con los agentes del territorio. Este encuentro permitía además acercar su actividad a la comarca de La Bureba. De hecho, la reunión, contó con la presencia de figuras clave de la zona, como José María Olmo, presidente de Adeco-Bureba, o José Solas, alcalde de Briviesca, junto a otros agentes del territorio.

Durante la sesión, los asistentes conocieron de primera mano los principales proyectos de Adeco-Bureba. Además, Sodebur presentó los resultados del Plan de Sostenibilidad Turística Garoña en la Bureba y el Plan de Actuación Integral 'Bureba Viva y Dinámica' , iniciativa que ya cuenta con una resolución inicial favorable del Gobierno central. Además, se anunció que tendrá una presentación específica y en profundidad para los alcaldes participantes una vez se obtenga la resolución final de la convocatoria.

Este es el cuarto Consejo de Administración que Sodebur realiza fuera de la capital en el presente mandato, siguiendo a los celebrados en Oña (Las Merindades), Comunero de Revenga (Demanda-Pinares) y Castrojeriz (Amaya-Camino).

La cita sirvió para repasar la intensa actividad desarrollada durante el mes de octubre, entre la que destaca la participación en la reunión transnacional del Proyecto Agrotur SUDOE, donde se presentó el proyecto 'Burgos, caminos en flor', la realización de talleres de transferencia de negocios, la participación en el plan piloto de incorporación de entidades supramunicipales a la plataforma inteligente de destinos del Ministerio, viaje de familiarización de la prensa turística al entorno de Garoña, el encuentro de empresarios celebrado el pasado 30 de octubre en Briviesca, el inicio y tramitación del Convenio de los Centros de Innovación Territorial, la Jornada de certificados de Ahorro Energético, el desarrollo de nuevos materiales turísticos territoriales en colaboración con las Asociaciones de Desarrollo Rural, el patrocinio turístico de 'Yo estuve en Las Vegas 2' o la reunión de coordinación de alcaldes para la observación del eclipse de 2026.

Para noviembre, los representantes de Sodebur avanzaban que continuarán los talleres de transferencia de negocios y se dará la segunda resolución inicial de la convocatoria de ayudas en este ámbito. En materia turística, se promocionará la provincia en la Feria INTUR 2025 y se llevará a cabo una presentación turística en Madrid.

Además, se informó sobre el presupuesto aprobado por el pleno de la Diputación para el ejercicio 2026, que asciende a casi 6,6 millones de euros.