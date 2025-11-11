Un herido en un accidente en Burgos en la A-1

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre de 46 años resultó herido en un accidente registrado en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 18.35 horas en la que se alertaba de un accidente en el kilómetro 332 de la autovía A-1, en Treviño.

En el aviso al centro de emergencias se explicaba que habían colisionado por alcance un turismo y una furgoneta. El centro de emergencias avisó del incidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl que envió una ambulancia para atender a un varón de 46 años.