Tres heridos, uno de ellos atrapado, en un accidente en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tres personas resultaron heridas, una de ellas atrapada, en un accidente en Burgos. A las 13.37 horas, la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibe varias llamadas que alertan sobre el accidente de dos turismos en el kilómetro84 de la Cl-629, en el municipio burgalés de Merindad de Montija.

En el aviso se indica que dos turismos han sufrido un choque frontal y que hay al menos un herido atrapado en el interior de uno de los vehículos. Además, confirman que entre los dos vehículos implicados en el accidente hay cinco personas, todos conscientes.

El 1-1-2 da aviso de este accidente a Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos y de Diputación de Burgos, y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envían una ambulancia soporte vital básico (SVB), personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Espinosa de los Monteros, y una UVI móvil de Medina de Pomar.

En el lugar actúan los servicios de emergencia para excarcelar y asistir a una víctima, un varón de 66 años, y atienden a dos heridos más, una mujer de 24 años y otra mujer de 63 años. Los tres heridos son trasladados en ambulancia al Hospital de Cruces (Bilbao).