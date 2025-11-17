Los hospitales de Aranda de Duero y Miranda de Ebro contarán con cirugía robótica

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado hoy que el Ejecutivo autonómico incorporará de forma progresiva sistemas de cirugía robótica en los hospitales de Aranda de Duero y Miranda de Ebro. Este anuncio lo ha realizado durante la jornada “Castilla y León a la vanguardia de la innovación en cirugía robótica”, celebrada en Palencia, en la que Fernández Mañueco reafirmó el compromiso adquirido con la sanidad pública en la apuesta por tecnologías de vanguardia.

El objetivo es incorporar equipamiento de última generación en todo el territorio y que esté al alcance de todos los ciudadanos. Entre las múltiples ventajas de este tipo de infraestructuras se encuentran que permite intervenciones más precisas, seguras y menos invasivas, lo que facilita una recuperación más rápida y mejora los resultados clínicos.

Actualmente la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha 11 robots quirúrgicos en todas las áreas de salud de centros de la Comunidad gracias a una inversión de 12 millones de euros. En este sentido, Fernández Mañueco ha recordado que Castilla y León cuenta con más del doble de equipos de alta tecnología sanitaria que la media nacional, un indicador que refleja el salto cualitativo experimentado en los últimos años.

Durante esta legislatura, la Junta de Castilla y León ha destinado 181 millones de euros a la incorporación de cerca de un centenar de nuevos equipos de alta tecnología sanitaria, reforzando la capacidad diagnóstica y terapéutica del sistema de salud autonómico.

Asimismo, el presidente de la Junta ha recordado que el proyecto de Presupuestos de 2026 contempla la mayor dotación de la historia para Sanidad, con 5.230 millones de euros, lo que permitirá seguir mejorando infraestructuras y equipamientos en toda la Comunidad.