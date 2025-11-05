El nuevo hospital de Aranda contará con cirugía robótica y resonancia magnética de última generación

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El nuevo hospital comarcal de Aranda de Duero contará con un nuevo robot quirúrgico y una resonancia magnética. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la visita que ha realizado esta mañana a pie de obra.

Sin aceptar preguntas de la prensa, el líder regional asegura que será un hospital de “última generación”, “accesible, confortable, humano y con la mejor tecnología”. “Va a ser cuatro veces más amplio que el hospital Santo Reyes y será un referente en el uso de las técnicas de energías renovables —solar, biomasa, geotérmica y aerotérmica— para alcanzar esa máxima eficiencia y sostenibilidad”.

Con una inversión inicial de 120 millones de euros, la mayor cuantía de la legislatura, Mañueco calcula que el presupuesto “irá creciendo a medida que se vayan haciendo ampliaciones, equipamientos y las correspondientes mejoras”.

En cuanto a los plazos, el presidente afirma que el hospital comenzará a funcionar a mediados de 2027 y lo hará con más consultas, más camas disponibles, más quirófanos y más especialidades y servicios.

Mañueco insiste en la apuesta del Gobierno de Castilla y León por una sanidad pública, universal, gratuita, de calidad y, sobre todo, a la última en tecnología. “Nosotros apostamos porque Castilla y León esté en la vanguardia, entre los primeros puestos de las comunidades autónomas, para vivir en todos los ámbitos: económico, social y en las políticas públicas. Y para nosotros es un orgullo poder decir que nuestro sistema sanitario es hoy el segundo mejor valorado de toda España. Y no es fruto de la casualidad, sino de la prioridad que otorgamos, desde el Gobierno de Castilla y León, a los servicios públicos y, muy especialmente, a la sanidad pública”.

Así se explica, señala, que en los presupuestos de 2026 hayan consignado a esta materia 5.230 millones de euros. “Hemos extendido la cirugía robótica a todas las provincias. Queremos impulsar también la medicina personalizada y, sobre todo, reforzar la atención de la salud mental en el ámbito de la atención primaria en el medio rural. Nos parece que hay que hacer un esfuerzo importante”, señala, con la mirada puesta en los diez helicópteros medicalizados, en la que ya es la comunidad autónoma con la mayor flota de emergencias, prácticamente el doble que la segunda comunidad autónoma. “Queremos garantizar la máxima atención, una mayor rapidez en la atención a las personas y proteger mejor a quienes viven, especialmente, en el mundo rural o que, por cualquier circunstancia, tienen alguna incidencia en el mundo rural”.

En Burgos —puntualiza—, la Junta ha aumentado el presupuesto general en un 65%. En detalle, de los 176 millones de euros, casi 40 van a ir destinados al nuevo hospital, y también se incluye el impulso al centro de salud de Roa. “Recogemos con fuerza la ampliación del centro de salud de Las Huelgas, en Burgos, y ponemos en marcha el centro de salud García Lorca, también en la ciudad de Burgos”.