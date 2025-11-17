Transportes defiende la "reconfiguración" de los talleres de Renfe en Miranda y el PP augura su "desmantelamiento"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El cierre del taller de Remolcado de Renfe en Miranda, adelantado por la operadora en el año 2022, es, según la secretaria general de Transportes, Rocío Báguena, “optimizar el uso de las instalaciones, reducir consumos y costes de conservación y modernizar los procesos de mantenimiento”, en respuesta a una pregunta del PP en la comisión de Transportes del Congreso.

Aunque el PSOE niega que sea un cierre, mientras Renfe confirmaba hace unos días que se iba a trasladar toda la actividad a Motor, la secretaria general de Transportes indicaba que "la compañía está llevando una profunda transformación industrial en sus instalaciones de Miranda, orientada a garantizar el empleo, modernizar los medios productivos y adaptar la actividad a las nuevas necesidades del futuro parque”.

Báguena ha incidido en que el objetivo del traslado progresivo de la actividad de los talleres a la base de Motor es “optimizar el uso de las instalaciones, reducir consumos y costes de conservación y modernizar los procesos de mantenimiento”.

Se trata, según ha dicho, de una “reconfiguración estratégica que refuerza el papel de Miranda como nodo ferroviario”. Por lo tanto, la secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional, Esther Peña, exige una disculpa pública a los parlamentarios del Partido Popular, “por intentar confundir y sembrar el alarmismo entre los trabajadores y la población mirandesa, en un incomprensible ejercicio de irresponsabilidad”.

A finales de la semana pasada, el portavoz 'popular' en el Congreso, Héctor Palencia, acusaba al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de "dejar morir" Renfe Mercancías, tras reunirse con el comité de empresa, cuyo presidente, José Antonio Barahona, recordó que uno de los responsables de fabricación y mantenimiento de los talleres "nos comentó extraoficialmente que una de las intenciones que puede que tienen para el año 2026, entre enero y junio aproximadamente de 2026, es cerrar el taller de remolcado".

La secretaria general de Transporte Terrestre ha aseverado que la adecuación de la base de mantenimiento de material remolcado tiene como finalidad albergar el Centro de Competencias Digitales de Renfe, “una iniciativa que sitúa a Miranda en el centro de la transformación tecnológica del sector ferroviario”.

Asimismo, ha destacado la inversión de más de 3,75 millones de euros de Renfe en los talleres de Miranda en los últimos cuatro años y ha anunciado que recibirán otros 5,2 millones, dentro del Plan Integral de Talleres y Mantenimiento 2025-2030, sobre todo, para la adecuación de la base de Motor.

Por su parte, el diputado ‘popular’ Ángel Hernández acusó al Ministerio de “engañar” a los trabajadores de Miranda, que señaló no tienen información oficial y temen que el ministro del “caos” y la “mentira”, Óscar Puente, actúe de la misma forma que con las paradas del AVE o de los autobuses. En su opinión, existe un plan para desmantelar Renfe Mercancías y el taller de Miranda.

“No garantiza absolutamente nada, ni carga de trabajo, ni los empleos directos e indirectos”, señaló el diputado del PP quien consideró que Puente está desmantelando Renfe Mercancías y los talleres de Miranda, igual que está “dejando morir” al AVE en Castilla y León.

Dentro de esta misma comisión, Báguena ha contestado al diputado socialista por Burgos Álvaro Morales sobre la inversión del Gobierno en infraestructuras de la provincia. En este caso, ha subrayado que en la actualidad, Transportes está ejecutando obras “relevantes” por un importe global de 304 millones de euros y que la Dirección General de Carreteras ha invertido más de 591,6 millones de euros en la provincia desde junio de 2018. Unas cifras que, según Morales, constatan la apuesta del actual Gobierno por la provincia, en contraposición con “la parálisis evidente” que, según dice, sufrió en sus principales corredores durante la etapa del PP.

“Burgos es hoy un territorio mejor conectado, con más inversiones, con más obras en marcha y con una estrategia de movilidad moderna”, ha valorado. En esa línea, Báguena ha garantizado el compromiso de Transportes con el desarrollo y la vertebración territorial de la provincia. Una afirmación que ha apoyado en datos como el cuarto puesto nacional que ocupa en el ránking de licitaciones, por un valor de 533,6 millones desde que gobierna Pedro Sánchez.

Según ha detallado, Burgos se sitúa, en ese periodo, en la séptima posición en volumen de inversión, con un valor acumulado de 591,6 millones, en la octava en el ratio de kilómetros de Red de Carreteras del Estado por cada 1.000 habitantes y en la quinta en inversión por habitante (1.694 euros).

Entre las infraestructuras en ejecución en la provincia, ha destacado el tramo de la A-11 entre Langa de Duero y Aranda (180,76 millones), el tramo de la A-73 entre Quintanaortuño y Montorio (108,22 millones) y la conexión de la Variante de Aranda con la N-122 en el entorno de Castrillo de la Vega (15,75 millones).

Paralelamente, se encuentran en redacción 16 nuevos proyectos por 601,1 millones, entre los que se encuentran la ampliación de la capacidad de la AP-1 y la mejora de los enlaces de Monasterio de Rodilla y Zuñeda, y el nuevo tramo de la A-12 entre Burgos e Ibeas de Juarros.

A estas actuaciones se suman la reciente adjudicación de la actualización del proyecto de la A-12 entre Villamayor del Río y Villafranca Montes de Oca. Además, Báguena ha destacado que el proyecto constructivo de la A-11 entre Castrillo de la Vega y Valladolid se encuentra en fase de licitación.