El PP acusa a Puente de "dejar morir" Renfe Mercancías

El portavoz nacional de Transporte del Grupo Popular en el Congreso, Héctor Palencia, acusó al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de "dejar morir Renfe Mercancías". El representante del PP cuestionó la labor de Puente durante el encuentro que mantuvo en Miranda de Ebro con el comité de empresa de Renfe tras la confirmación por parte de la operadora del cierre de Remolcado, uno de los dos talleres que operan en esta localidad.

Palencia recordó que "llevamos meses intentando sacar a la luz las intenciones de este ministro tan nefasto para el transporte en España", y consideró que Miranda es la "punta del iceberg" con una política, la de Puente, que quiere "dejar morir" esta actividad, que "que la empresa deje de tener negocio", ya que "se están dejando de presentar a la empresa contratos que esté prestando servicios, que está intentando mover a trabajadores para que la empresa no pueda prestar esos servicios". Y si desaparece el taller es por las "políticas nefastas" de Puente.

En este sentido, recordó que el PP planteará este lunes una pregunta a la Comisión de Transportes del Congreso sobre "qué pasa con Renfe Mercancías y este taller en Miranda de Ebro". Y se preguntaba por qué el PSOE o Sumar no lo hacen, o que si la única solución para la alcaldesa, Aitana Hernando, es "llorar". Sobre los pasos que van a dar, Palencia explicó que "vamos a esperar a la respuesta que dé la Secretaría General de Transporte Terrestre a la pregunta planteada por los parlamentarios del PP", pero se llevarán a cabo una serie de iniciativas parlamentarias, así como una reunión con el comité de empresa de Renfe en España

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, Sergio Montoya, señaló que esta el anuncio del cierre de esta instalación se suma a otra serie de cierres, como el de Garoña, Rottneros o Montefibre como ejemplos del "descalabro al que nos está llevando el Gobierno del PSOE". Montoya lamentó que hace más de 20 años estos talleres daba empleo a más de 600 personas, y "actualmente están aproximadamente solo 70, 80".

Del mismo modo, reprochó que los partidos que forman el equipo de Gobierno no eleven quejas sobre la situación a nivel nacional, así como "la inacción de la alcaldesa de Aitana Hernando".