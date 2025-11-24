Herida leve una mujer en Briviesca tras un accidente de tráfico

El accidente se produjo en el número 1 de la avenida de los Reyes Católicos de Briviesca.GOOGLE MAPS

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Un accidente de tráfico en Briviesca a media mañana se ha saldado este lunes con una mujer herida leve. El suceso se produjo a las 11:26 horas en el número 1 de la avenida de los Reyes Católicos, una de las principales arterias de la localidad, a la altura del colegio Juan Abascal.

El siniestro se debió, tal y como detallan fuentes del 112, a una colisión por alcance entre dos turismos. A raíz del impacto, se precisó asistencia sanitaria para la ocupante de uno de los vehículos, quien manifestaba «dolor en el pecho».

Nada más recibir el aviso, el 112 movilizó a la Policía Local de Briviesca, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una ambulancia al lugar de los hechos.