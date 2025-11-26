El PSOE solicita un millón de euros a la Junta para las 85 iglesias BIC de Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Descartada la colaboración económica de la Junta de Castilla y León en el denominado 'convenio de las goteras' desde 2011 pese a las reiteradas peticiones de la Diputación de Burgos, el PSOE espera que el Ejecutivo autonómico se implique al menos con la reforma, rehabilitación y mantenimiento de las 85 iglesias de la provincia que atesoran la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).

A través de una proposición que se debatirá en el pleno de este viernes, el grupo socialista urge instar a la Junta a destinar un millón de euros para tal fin. Una reclamación más «firme y contundente» que la anterior, aprobada por unanimidad el año pasado aunque sin apuntar «cantidades concretas».

Nada se ha sabido de dicho requerimiento, tal y como indicaba este miércoles el diputado provincial del PSOE, Javier Lezcano, con la esperanza de que tanto el Partido Popular como Vox respalden la moción. Además, no le parecería de recibo que el equipo de Gobierno se escude en inexistencia de presupuestos regionales porque la proposición de 2024 salió adelante en idénticas circunstancias.

También recordó Lezcano la firma, en el ejercicio anterior, de un convenio entre la Diputación y el Arzobispado de Burgos para financiar la restauración de siete templos BIC. Con una dotación de 525.164 euros, la Institución Provincial reservó 159.544 y la Iglesia se comprometió a destinar 150.000 a través de una subvención concedida por la propia junta. Por su parte, las parroquias y ayuntamientos de las localidades adheridas al acuerdo desembolsaron 215.619 euros.

De cara a 2026, la Diputación contempla en sus cuentas una partida de 300.000 euros para el arreglo de aquellos BIC que requieran intervenciones urgentes. En base a ello, Lezcano considera que el Arzobispado debería contribuir de manera proporcionar con 700.000. Lo ideal, por lo tanto, sería que el Ejecutivo autonómico aporte ese millón de euros que el PSOE demanda para hacerse cargo, con garantías, de un patrimonio religioso que es de su competencia.

«No solo va a haber dinero para la Pirámide de los Italianos», aduciría Lezcano al respecto. En cuanto al 'convenio de las goteras', la Diputación ha consignado 5,2 millones de euros para los próximos tres años: 2 millones para 2026, 1,4 de cara a 2027 y 600.000 en 2028. El Arzobispado, por su parte, se compromete a poner sobre la mesa 1,2 millones.

Bien saben los socialistas que el contenido de su proposición es una «petición recurrente». Pero eso no quita para seguir insistiendo, máxime cuando el PP siempre ha tratado de hacer recapacitar a la Junta -sin éxito, como en el caso de las residencias de mayores- para que colabore económicamente.