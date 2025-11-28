El Juzgado decreta la libertad de la exabadesa acusada de vender piezas de arte del monasterio de Belorado

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Tras pasar una noche en los calabozos, la exabadesa del convento de Belorado, junto con otra exmonja, ya está en libertad después de prestar declaración tras su detención, la mañana del jueves, por un presunto delito de apropiación indebida de bienes de interés cultural. Ese es el delito por el que el Tribunal de Instancia de Briviesca la investiga después de decretar su puesta en libertad provisional a última hora de la mañana.

Además, tras completar el atestado, la Guardia Civil ha puesto en libertad al tercer detenido en esta operación, el anticuario, que está siendo investigado por el delito receptación.

La investigación abierta por la Guardia Civil de Burgos en el marco de la operación 'Mirumcid' que se había saldado con la detención de la exabadesa del monasterio de las Clarisas de Belorado, una religiosa y un anticuario por comercializar con piezas de arte del cenobio revela que las exmonjas habían trasladado numerosas piezas al monsterio de Orduña (Vizcaya).

Este es uno de los resultados de la operación desarrollada por agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Burgos y que explotaron ayer en el monasterio de Santa María de Betronera de Belorado, así como en el de Santa Clara en Orduña. Fue allí, según la información facilitada por la Guardia Civil, donde las exmonjas habían trasladado numerosas obras pertenecientes al monasterio burgalés sin autorización.

Los agentes imputan a las tres personas detenidas los delitos de apropiación indebida agravada y de receptación de piezas de patrimonio histórico.