Herida una mujer en la cabeza tras un atropello en Medina de Pomar

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer de unos 35 años ha resultado herida en un atropello en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 19.35 horas en el que se alertaba de un atropello en la avenida de Vizcaya, en Medina de Pomar.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisó a la Policía Local de Medina de Pomar, a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias sanitarias - Sacyl para atender a una mujer de unos 35 años que presenta un golpe en la cabeza y sangra.