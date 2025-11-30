El pequeño camping burgalés premiado por su gran encanto

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un pequeño camping burgalés ha sido uno de los grandes triunfadores de la Gala de Campings de España, celebrada el 27 de noviembre en Madrid. El camping burgalés La Trapera fue galardonado como “mejor camping con Gran Encanto” de España. Pero, además, su restaurante ha sido reconocido como uno de los tres mejores restaurantes dentro de un camping.

El éxito del camping La Trapera ubicado en la localidad burgalesa de Pradoluengo, es también un reconocimiento del gran trabajo que están realizando los campings castellano leoneses y en especial los campings, como el caso de la Trapera, adheridos a Asecal, la asociación de empresarios de campings de Castilla y León.

En la quinta edición de la Gala de Campings de España, organizada por la Federación Española de Campings (FEEC), se galardonaron varias categorías como 'Mejor Camping de Playa', 'Mejor Camping de Entorno Natural', 'Mejor Camping Pet-Friendly', 'Pequeño Camping con Gran Encanto', 'Camping Más Familiar' y 'Mejor Restaurante de Camping'.