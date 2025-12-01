La Diputación de Burgos invertirá 500.000 euros en modernizar el salón de plenos y la tercera planta de su sede

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Diputación de Burgos invertirá algo más de 500.000 euros en realizar mejoras en el edificio del paseo del Espolón con dos proyectos entre los que se incluye un cambio de cara y una modernización del salón de plenos.

No obstante, el proyecto que copa gran parte de estos 500.000 euros es que llevará a cabo la reforma interior de la tercera planta del palacio provincial, con una inversión de 400.834 euros. Se trata de una reforma parcial que dotará de aire acondicionado a las estancias que aún no lo tienen y adaptarlo a las nuevas necesidades de una planta en la que se ubican los servicios de 'Mujer, Familia e Igualdad', 'Asesoría Jurídica', 'Intervención' y 'Tesorería.

Será una intervención por fases que redistribuirá áreas, así como una sustitución de suelos y acondicionamiento del pasillo distribuidor.

El segundo proyecto, aprobado por la Junta de Gobierno el pasado 7 de noviembre, será más visible, ya que afecta al salón de plenos ubicado en la primera planta. Un espacio que no solo alberga las sesiones plenarias de la institución provincial sino que es un lugar en el que se celebran actos públicos y al que se quiere mejorar su funcionalidad.

Con una inversión de 163.822 euros, el proyecto busca actualizar su imagen, con más de 40 años de antigüedad y renovar la distribución de espacios para poder dar otros usos. Además, se recuperará la fachada norte para aumentar la iluminación natural, mejorar las condiciones acústicas, así como modernizar sus instalaciones audiovisuales y renovar el mobiliario.

Entre los cambios que plantea el proyecto está la colocación de una pantalla digital en la cabecera del salón, unos nuevos estrados y una mejor accesibilidad, así como un espacio central con capacidad para cerca de 40 personas o un espacio destinado para público que acuda a actos de todo tipo.

El proyecto también propone el aprovechamiento del fondo del salón de plenos, tras las columnas, para poder acoger usos de a diario como reuniones. El proyecto se licitará en tres lores, con el equipo audiovisual y el nuevo mobiliario como lotes independientes a la obra.