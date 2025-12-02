Puente augura más empleo en Miranda pese al cierre del taller de Remolcado

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reafirmado este martes la versión oficial de Renfe tras el anuncio, a finales de octubre, del cierre del taller de Remolcado en Miranda de Ebro. Lo hacía en el Senado, tras ser interpelado la parlamentaria 'popular' Raquel González, augurando que la ciudad no solo verá resentida su actividad, sino que además se generará más empleo.

«Miranda habló alto y claro el pasado miércoles», reprochaba la senadora del Partido Popular antes de formular la pregunta registrada por su grupo sobre los planes de futuro de Renfe una vez consumado el desmantelamiento de Remolcado en junio de 2026. Asimismo, no dudó en trasladar la «situación desoladora» que denuncian los sindicatos en relación a «un cierre sin justificación técnica ni económica ni social» mientras los trabajadores son «ninguneados». Entre otras cosas, esgrimió, porque «el tren en nuestro país se nutre fundamentalmente de material rodante autopropulsado».

Remitiéndose al comunicado de Renfe después de que los sindicatos diesen la voz de alarma, Puente insistió en que «se aumentará la carga de trabajo» en trenes de cercanía y media distancia al concentrarse «toda la actividad en la base de Mantenimiento de Autopropulsado». Por lo tanto, «no se va a perder ni un solo puesto».

Aparte de acusar al PP de generar «alarmismo» en la ciudadanía mirandesa, el ministro de Transportes subrayó que el Gobierno central prevé invertir 5 millones de euros para potenciar la base de Mantenimiento. Previamente, González criticaría el afán del Ejecutivo socialista por vender «humo digital» -en alusión al Centro de Competencias Digitales (CCD) que se reubicará en Remolcado- mientras se está «dejando morir el tren de mercancías como servicio público esencial». En este sentido, puso el foco sobre el acuerdo entre el operador ferroviario y MSC para que la compañía italiana «haga el trabajo de Renfe Mercancías».

No desaprovechó la ocasión González -como exalcaldesa de Aranda de Duero- de reivindicar una vez más la reapertura del Tren Directo entre Madrid y Burgos con parada en la capital ribereña. En respuesta, Puente tachó de «mentira» la promesa del líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, sobre su recuperación en caso de llegar al Gobierno.

«Fueron ustedes los que lo cerraron», aseveró Puente justo antes de hacer hincapié en que sacar la bateadora del túnel de Somosierra tras el derrumbe de 2011 «hubiese costado 50 millones de euros». Así las cosas, incidió en que no se puede hablar de reapertura sino de «construir una nueva línea» asumiendo un coste «milmillonario» que, por lo que ya ha dejado entrever anteriormente, Transportes no parece dispuesto a asumir.

Al hilo de esta cuestión, el PP pondría después de manifiesto a través de un comunicado que el cierre de la línea, a raíz del derrumbe en Somosierra, se produjo en marzo de 2011. Es decir, cuando gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. No en vano, los 'populares' omiten la llegada en noviembre de Mariano Rajoy a la Moncloa mientras señalan que los socialistas no estimaron necesario invertir esos 50 millones para desatascar el túnel en su momento.