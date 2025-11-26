Miranda se moviliza por el taller de Renfe: «No queremos promesas sino hechos»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Trabajadores en vilo, ciudadanos de a pie, asociaciones de vecinos representantes políticos e incluso ferroviarios jubilados no solo de Miranda de Ebro, sino también de Irún o Bilbao. Todos a una para exigir al Ministerio de Transportes que revierta su decisión de cerrar el taller de Remolcado de Renfe. La manifestación celebrada este miércoles partió de la estación hasta la plaza de España con el objetivo de visibilizar una protesta colectiva que durará lo que sea necesario.

«Esta pelea no es solo contra el cierre de nuestro taller. Es de todos y todas contra el desmantelamiento del ferrocarril público y la destrucción de la actividad de Mercancías en nuestra ciudad», rezaba el manifiesto, leído al finalizar la marcha por una empleada de Transervice (empresa subcontratada) y un operario recién llegado a Renfe. Ambos de Miranda, denunciaron en nombre de todos sus compañeros que «nos prometen cargas de trabajo que no tienen siquiera decididas y pretendían que nos quedásemos callados, pero les ha salido mal».

La principal conclusión que extraen desde la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de los Talleres de Renfe, tal y como se plasma en el manifiesto, es que el cierre «no tiene justificación económica». A su entender, tan solo oculta la «mala gestión de Renfe Mercancías y del Gobierno» con el objetivo de «regalar todo lo que hemos conseguido con nuestros impuestos a la multinacional MSC».

Más que satisfecho por la respuesta de la ciudadanía, el representante del Sindicato Ferroviario, Sergio Gámez, secunda el llamamiento de la plantilla a las administraciones públicas y partidos políticos. «No queremos promesas sino hechos», remarcaría después de la manifestación. De momento, las conversaciones con Renfe continúan en el dique seco mientras la alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando, espera reunirse lo antes posible con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el de Transformación Digital, Óscar López.

«Está en juego el futuro de nuestra ciudad. Y haremos todo lo que tengamos que hacer para defenderlo hasta el final», advertían los empleados de Remolcado y de las subcontratas en la parte final de su comunicado tras exigir a los máximos representantes de Renfe y Transportes que «den la cara, sean serios y hagan su trabajo».