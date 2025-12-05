La Junta rehabilita el Monasterio de Vileña de Villarcayo para convertirlo en un albergue

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha visitado este viernes las obras de rehabilitación del antiguo Monasterio de Santa María la Real de Vileña, en Villarcayo (Burgos), una actuación que ha permitido convertir este espacio conventual en un albergue.

La actuación ha sido financiada por la Junta con una partida de 485.000 euros, lo que permitirá habilitar la planta baja del edificio para su apertura como albergue en 2026, con 60 plazas iniciales.

Según ha explicado Juan Carlos Suárez-Quiñones, los trabajos incluyen "la reforma integral" del interior de la planta baja, la instalación de nuevas redes de electricidad, fontanería y climatización, la habilitación de cocina, comedor para un centenar de usuarios, salas de ocio, aseos comunes ubicados en la antigua capilla y tres dormitorios colectivos de 20 plazas cada uno.

También se renovarán puertas y ventanas y se incorporará nuevo equipamiento y mobiliario.

El conjunto forma parte de un proyecto global de 780.000 euros, impulsado conjuntamente con el Ayuntamiento de Villarcayo y la Fundación Monasterio de Santa María de Rioseco, cuya segunda fase permitirá alcanzar el centenar de camas.

La intervención en el Monasterio de Vileña se integra en la estrategia de la consejería de Medio Ambiente para reforzar la rehabilitación del patrimonio de interés arquitectónico construido, con efecto de "generar nuevas capacidades" de alojamiento en el medio rural y por ello de actividad económica y empleo en los pueblos.

Este "compromiso" se refleja en las actuaciones de rehabilitación urbana y arquitectónica realizadas por la Consejería con una inversión que supera los 5,2 millones de euros en total, como ha apuntado el consejero, quien ha indicado que se trata de actuaciones con intervenciones en edificios o lugares de valor arquitectónico, mejoras de accesibilidad y recuperación de inmuebles para nuevos usos sociales, culturales y turísticos.

Algunos ejemplos destacados son la peatonalización de la avenida del Castillo, en Ponferrada, la adecuación del Castillo e Iglesia de San Miguel en Turégano, la rehabilitación de la iglesia parroquial de San Andrés Apóstol en Osma (Soria), la reconstrucción de la cúpula de la Iglesia Penitencial de la Santa Vera Cruz en Valladolid, entre otras actuaciones.