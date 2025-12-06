Localizan a una pareja de senderistas perdida en una zona montañosa de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Susto con final feliz para una pareja de senderistas que han requerido asistencia este domingo, a primera hora de la tarde, después de perderse en una zona de montaña de Nava de Ordunte, en el Valle de Mena.

Los senderistas, un hombre y una mujer, dieron la voz de alarma al 112 a las 16:17 horas. Según indicaban, se encontraban desorientados tras intentar alcanzar la cima del monte Coliza, dado que las inclemencias meteorológicas les hicieron perder la referencia y el trayecto de regreso.

Recabada la información, la sala de operaciones del 112 trasladaba inmediatamente la incidencia a la Guardia Civil de Burgos y al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, que se encargó de gestionar el dispositivo de búsqueda.

Gracias a un sistema de monitorización digital, se pudo determinar la ubicación en tiempo real de la pareja. Desde el primer momento, los técnicos establecieron contacto telefónico permanente, facilitando indicaciones mediante cartografía digital y revisando cada uno de los movimientos realizados por los senderistas sobre el terreno.

Mediante comunicación telefónica, los técnicos de Emergencias indicaron a los excursionistas la ruta que debían seguir hacia el pantano de Ordunte. Una vez allí, poco antes de las 18 horas, la pareja pudo establecer contacto con una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) que les ha trasladado hasta Valmaseda (Vizcaya), donde tenían estacionado su vehículo. Finalmente, ninguno de los dos requirió atención sanitaria al encontrarse sanos, salvos y sin ningún tipo de lesión.