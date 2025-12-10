La plantilla de Gamesa en Lerma inicia una huelga indefinida por el bloqueo del convenio

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La plantilla de la planta de Gamesa en Lerma ha decidido plantarse ante lo que considera un bloqueo en la negociación del nuevo convenio colectivo que afecta a 94 empleados de la empresa. Quedan fuera los integrantes del comité de dirección, que voluntariamente quedó excluido del marco de relaciones laborales amparado por el convenio colectivo. Por ello, desde la noche del pasado 8 de diciembre iniciaron una huelga indefinida con el objetivo de revertir esta situación.

El presidente del comité de empresa, Roberto Martínez, recuerda que el anterior convenio terminó el 31 de diciembre de 2023. Desde febrero de 2024 se abrió un periodo de conversaciones, con "negociaciones muy a la baja", a lo que añade "una dificultad, que nos encontramos con un ERTE desde febrero de este años y se prolongará todo el año que viene".

De hecho, según el comité de empresa "más que una negociación ha sido desde el primer momento que la dirección lo que ha pretendido es un descuelgue de las condiciones de trabajo recogidas en el anterior convenio". Hay dos cuestiones clave, según el presidente del comité de empresa, que están impidiendo que no se cierre la negociación con un resultado positivo. Por un lado, está la cláusula de renovación del IPC, que es "una cláusula que teníamos hasta ahora", así como el "empeoramiento de lo que teníamos hasta ahora en el anterior convenio como las salidas de trabajadores que tengan unas condiciones más beneficiosas".

Esta situación hizo que el pasado 2 de diciembre se celebrara una asamblea con los trabajadores, que de manera mayoritaria, con más del 80% de los votos, aprobaron el inicio de movilizaciones.