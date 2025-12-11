El Camino del Cid cierra 2025 con un salto digital

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Camino del Cid ha completado 2025 con importantes avances tecnológicos destinados a mejorar la comunicación interna, la experiencia del viajero y la gestión del itinerario. Entre las principales novedades figura la creación de una intranet para los miembros del Club de Producto, concebida como un espacio de trabajo colaborativo y de intercambio de propuestas entre sus integrantes. A ello se suma el desarrollo de una nueva aplicación móvil con lector de códigos QR para la señalización que se vaya incorporando, herramientas de gamificación y un salvoconducto digital cuya presentación está prevista próximamente. La actualización de varias secciones de la web y la implantación de motores de búsqueda más selectivos completan este salto digital.

En materia de comunicación, destacan la producción de cinco promociones audiovisuales centradas en experiencias turísticas ligadas al cicloturismo, senderismo, gastronomía y alojamientos históricos. Asimismo, se ha elaborado un documental de 40 minutos sobre la experiencia cicloturista en bicicleta gravel, que supera las 17.000 visualizaciones.

Durante el Consejo celebrado recientemente, se ha presentado el paquete de actuaciones para 2026, con un presupuesto global de 288.000 euros financiado mediante aportaciones de 36.000 euros por cada una de las ocho diputaciones consorciadas. Entre las iniciativas programadas resalta la instalación de 80 balizas de ubicación para senderistas conectadas a la app sin necesidad de cobertura y de 42 balizas con audios dramatizados en enclaves vinculados a la historia y leyenda del Cid, con el objetivo de reforzar el relato cultural del itinerario.

También está prevista una campaña de conservación y refuerzo de la señalización, que contempla alrededor de 2.500 intervenciones, además de la puesta en marcha de dos nuevas rutas a motor en la provincia de Valencia, denominadas La Taifa de Valencia y el Ramal de Olocau. En los próximos meses se presentará igualmente el salvoconducto digital, que permitirá el sellado desde el móvil e incorporará dinámicas de gamificación.

Otros proyectos destacados para 2026 incluyen la consolidación del Club de Producto, mejoras adicionales en la web, el lanzamiento de una exposición itinerante y una campaña promocional dedicada a los castillos del Camino del Cid.

En este mismo Consejo, la Diputación Provincial de Alicante ha asumido la Presidencia del Consorcio en la persona de su diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, mientras que la Vicepresidencia recae en la Diputación de Burgos, representada por la diputada de Cultura Raquel Contreras. Navarro ha destacado “el valor vertebrador de esta ruta, que atraviesa y une a ocho provincias de cuatro Comunidades Autónomas a través de un producto turístico sostenible y respetuoso”, y ha reafirmado el compromiso de Alicante con el Camino del Cid, anunciando el inicio de los trabajos de señalización y homologación del recorrido como Sendero de Gran Recorrido en la provincia.