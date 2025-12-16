Un herido en un accidente en la Varga

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre de unos 60 años resultó herido tras sufrir un accidente cuando circulaba por la A-1 en el alto de la Varga, en el término municipal de Villagonzalo Pedernales. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 20.38 horas de un accidente en el kilómetro 236 de la A-1. sentido Madrid, en el término municipal de Villagonzalo Pedernales.

Los alertantes informan de que un vehículo se ha golpeado contra el quitamiedos. EL 1-1-2 avisa del accidente a Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias sanitarias-Sacyl que envía recursos para atender a un herido que se encuentra desorientado, un varón de unos 60 años.