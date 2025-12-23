Dos traficantes, sorprendidos por la Guardia Civil de Burgos haciendo negocios dentro de un coche

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Burgos detuvo hace unos días a dos hombre de 47 años de edad, presuntamente dedicados al tráfico de drogas, después de ser sorprendidos haciendo negocios en el interior de un vehículo.

La intervención tuvo lugar, ya de noche, en una localidad del Valle de Mena. De manera casual, una patrulla de la Benemérita detectó la presencia de dos varones dentro de un turismo. La actitud y movimientos de ambos llamó la atención, haciéndoles recelar, por lo que de inmediato les interceptaron para identificarles.

Durante el registro de sus pertenencias, los guardias localizaron una bolsita escondida que contenía una sustancia vegetal verdosa, compatible en textura y olor con la marihuana y de otra distinta, blanquecina y pastosa, que resultó ser speed.

Ahondando en el registro, en el interior del turismo se localizó más speed preparado para su venta. Aparte, los agentes hallaron metanfetamina junto a 17 pastillas de composición desconocida. Completó la aprehensión el hallazgo de una báscula digital de precisión de reducido tamaño, dos navajas y 115 euros en billetes.

Ante tales evidencias, que reforzaban la hipótesis de que su destino era el tráfico y venta de estos estupefacientes al por menor, los dos hombres fueron trasladadas a dependencias policiales para la instrucción de diligencias y, posteriormente, puestos a disposición del Juzgado de Villarcayo.