Suplantan a guardias civiles en Burgos para pedir dinero en publicidad de una falsa prueba ciclista

La Guardia Civil ha identificado y puesto a disposición judicial a dos personas de 47 y 53 años de edad, como presuntas autoras -en distinto grado de participación-, de varios delitos de estafa, al hacerse pasar por personal del Cuerpo con la finalidad de engañar a pequeños negocios para que aportaran una cantidad económica a cambio de publicidad.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil el pasado mes de octubre, contabilizándose tres denuncias bajo el mismo modus operandi y utilizando -en todas ellas- idéntico plan preconcebido.

Las víctimas, vecinas de una misma localidad en la comarca de La Bureba, explicaron que habían recibido una llamada telefónica al comercio donde trabajaban, identificándose el interlocutor como un guardia civil destinado en el Puesto de la localidad.

Explicaban que éste, afirmaba estar organizando una prueba o competición ciclista a nivel local y que les ofrecía la posibilidad de publicidad como patrocinador en el evento a cambio de una pequeña cantidad económica, ingreso que debían efectuar a través del conocido sistema instantáneo de pagos por terminal móvil Bizum, lo que implicaba la imposibilidad de retorno o anulación de la transferencia.

Si surgían dudas durante las conversaciones de la buena fe o sobre la autenticidad del evento, el falso agente esgrimía toda clase argucias o pretextos para convencer a los perjudicados; todo resultó ser una farsa.

Los investigadores no sólo obtuvieron los dos números de teléfono empleados para llevar a cabo el engaño -el utilizado en las propias llamadas a las víctimas y el facilitado para concretar el pago-, también lograron identificar la entidad bancaria y la cuenta destinataria del dinero obtenido fraudulentamente.

Las pesquisas practicadas han arrojado que tanto estos números telefónicos como sus titulares, están vinculados antes y después con otros muchos hechos similares repartidos por toda la geografía española.

Identificados los presuntos autores -uno de ellos en situación de búsqueda y detención por un Juzgado de Badajoz-, fueron localizados en la provincia de Zamora y trasladados a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias; ya han sido puestos a disposición del Juzgado de Briviesca.

No es la primera vez que se detectan estafas de este tipo, utilizando el nombre de la Guardia Civil o haciéndose pasar por algún integrante de esta; en ocasiones bajo pseudónimos o con el empleo de métodos agresivos y poco ortodoxos para captar anuncios, actitud que no se corresponde con la forma de proceder del Cuerpo.

Es un asunto que afecta a muchas de personas de buena fe que creyendo hacer un bien, apoyar o ayudar a nuestro Instituto (colegios de huérfanos, hermandades, mutuas, fundaciones, eventos, publicaciones, iniciativas, etc.), debidamente “manipuladas”, son inducidas a confusión y contratan la inserción de publicidad o colaboran económicamente, acciones ambas no contempladas por la Institución.