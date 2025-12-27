El Correo de Burgos

Tres heridos, uno de ellos atrapado, al volcar un turismo en Burgos

El accidente se registró en la autovía A-62, en Villazopeque

El Correo de Burgos
Burgos

Tres personas han resultado heridas en un accidente en Burgos. La Sala de Operaciones del 1-1-2 recibió un aviso a las 14:48 horas de un accidente en el kilómetro 35 de la autovía A-62, sentido Palencia, en Villazopeque.

En el aviso se informa de que un vehículo ha dado vueltas de campana y que hay dos heridos al menos, uno de ellos atrapado. 

El 1-1-2 da aviso del accidente a los Bomberos de Burgos, a Guardia Civil de Tráfico de Burgos y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que activa un helicóptero medicalizado de emergencias (HEMS), una ambulancia de soporte vital básico (SVB), al personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Pampliega y una UVI móvil.

Los Bomberos actúan en el lugar y finalmente, Emergencias sanitarias atiende a un varón de 66 años que es trasladado en la UVI, a una mujer de 28 años que es trasladada en helicóptero y a una mujer de 56 años que es trasladada en ambulancia acompañada por el personal médico del centro de salud de Pampliega. Los tres heridos son trasladados al Hospital de Burgos.

