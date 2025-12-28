Dos heridas en el accidente de un autobús en el límite de Burgos con Álava

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dos mujeres de de 56 y 59 años fueron trasladadas al hospital Santiago Apóstol de Miranda tras resultar heridas en el accidente de un autobús en Burgos.

La sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibía el aviso a las 06:05 horas de un accidente vial de un autobús en la conexión de la carretera N-I con la A-3312 en la rotonda que separa Burgos y Álava, entre Miranda de Ebro y Rivabellosa.

Desde la sala de centro de emergencias del 1-1-2 se traslada aviso a Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a Policía Nacional de Burgos, a Policía Local de Miranda de Ebro, y al 1-1-2 Álava, por ser un punto limítrofe, y a Emergencias Sanitarias, que envía una ambulancia para atender a una herida que se ha dado un golpe en la cabeza, una mujer de 59 años.

Finalmente, los servicios sanitarios atienden a dos mujeres de 56 y 59 años que son evacuadas en una ambulancia con soporte vital básico al hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro.