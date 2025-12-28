El Correo de Burgos

Herido un motorista en un accidente en Espinosa de los Monteros

El siniestro se produjo en el entorno del puerto de Picón Blanco

1-1-2 - Archivo

1-1-2 - Archivo

Publicado por
El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Creado:

Actualizado:

Un motorista de 52 años resultó herido en una pierna en un accidente registrado en Burgos. La sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibía un aviso a las 10:26 horas de un accidente vial en Espinosa de los Monteros. El alertante daba como punto de referencia el Monte y Puerto de Picón Blanco. 

Desde la sala del 1-1-2 se traslada aviso a Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias, que envía una ambulancia para atender al conductor de una moto que está herido en una pierna. Sacyl envía recurso al lugar para atender a un varón de 52 años.

tracking