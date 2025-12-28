Herido un motorista en un accidente en Espinosa de los Monteros

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un motorista de 52 años resultó herido en una pierna en un accidente registrado en Burgos. La sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibía un aviso a las 10:26 horas de un accidente vial en Espinosa de los Monteros. El alertante daba como punto de referencia el Monte y Puerto de Picón Blanco.

Desde la sala del 1-1-2 se traslada aviso a Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias, que envía una ambulancia para atender al conductor de una moto que está herido en una pierna. Sacyl envía recurso al lugar para atender a un varón de 52 años.