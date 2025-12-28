Herido un motorista en un accidente en Espinosa de los Monteros
El siniestro se produjo en el entorno del puerto de Picón Blanco
Un motorista de 52 años resultó herido en una pierna en un accidente registrado en Burgos. La sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibía un aviso a las 10:26 horas de un accidente vial en Espinosa de los Monteros. El alertante daba como punto de referencia el Monte y Puerto de Picón Blanco.
Desde la sala del 1-1-2 se traslada aviso a Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias, que envía una ambulancia para atender al conductor de una moto que está herido en una pierna. Sacyl envía recurso al lugar para atender a un varón de 52 años.