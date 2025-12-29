Utiliza la llave que le había confiado una amiga en Burgos para robar joyas en su casa

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a una mujer, de 49 años de edad, como presunta autora de los delitos de hurto y estafa, cometidos en una localidad de la comarca del Alfoz de Burgos cercana a la capital.

Los hechos ocurrieron semanas atrás, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que se habían efectuado, en un mismo día y mediante el uso no consentido de la tarjeta bancaria de la perjudicada, dos retiradas de efectivo de 1.000 euros en distintos cajeros automáticos de Burgos.

Paralelamente, la titular de la tarjeta también se percató de la desaparición de una quincena de joyas de oro de su domicilio, entre las que se encontraban anillos, collares y relojes, cuyo valor total superaba los 6.300 euros.

Ante estos hechos, el Área de Investigación del Puesto Principal del Alfoz de Burgos practicó de inmediato las pesquisas necesarias para determinar la autoría de lo ocurrido, que permitieron vincular a una mujer del entorno de la víctima con los lugares, fechas y horas de la comisión de los hechos.

Como los investigadores pudieron constatar, esta persona había tenido acceso a los bienes objeto del delito al haber recibido, de mano de la propia titular de la vivienda, un juego de llaves para posibles emergencias.

Consecuencia de ello, la implicada, aprovechándose de la relación de supuesta amistad y total confianza existente entre ambas, así como del conocimiento de las rutinas de la moradora de la casa, habría realizado los hurtos de manera paulatina, revendiendo las piezas acto seguido para obtener así un beneficio económico directo.

Por su parte, la investigación también ha revelado que la tarjeta utilizada de manera fraudulenta fue retirada del monedero de la víctima y, una vez cometido el ilícito, devuelta a su lugar original, con el fin evitar así levantar cualquier tipo de sospecha.

Por todo ello, la presunta autora ya ha sido detenida y puesta, junto con las diligencias instruidas, a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos.