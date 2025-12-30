El Monasterio de Rioseco tendrá un aparcamiento para mejorar la accesibilidad

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El Monasterio de Santa María Rioseco se ha convertido en los últimos años en uno de los grandes activos culturales, educativos y turísticos de la provincia de Burgos, sobre todo gracias al esfuerzo para restaurarlo por parte de los integrantes de la asociación Salvemos Rioseco. Labor en la que también ha colaborado la Diputación Provincial de Burgos, como la recuperación del Jardín del Abad. Así lo atestiguan las 70.000 visitas que ha recibido este año.

Un atractivo creciente que debe contar con infraestructuras que eviten que muera de éxito, por lo que la Diputación de Burgos y la Fundación Monasterio de Santa María de Rioseco han sellado un convenio para habilitar un aparcamiento con capacidad para 80 vehículos y dos autobuses que permite absorber las visitas con una mejora de la accesibilidad. La dotación contará con un presupuesto de 100.000 euros, a razón de 30.000 euros anuales, según explicó la portavoz de la institución provincial.

El aparcamiento servirá para "beneficiar a todos", según el explicó presidente de la Fundación Monasterio de Santa María de Rioseco, Juan Miguel Gutiérrez, tanto a los voluntarios que acuden a realizar las labores de restauración, a los turistas que se acercan cada año a visitarlo y disfrutar de las diversas actividades culturales y educativas que se organizan en torno al cenobio, y a los vecinos del entorno, porque servirá para mejorar la seguridad y la accesibilidad.

La infraestructura, además de habilitar plazas de aparcamiento, contará con un acceso peatonal de madera que llevará directamente al Monasterio de Santa María de Rioseco. De esta forma, se ganará en seguridad al evitar tener que cruzar la carretera.

Ya se ha iniciado la primera fase del aparcamiento, después de que la fundación se hiciera con una parcela que, de hecho, ya se ha utilizado como aparcamiento. En este momento, en pleno invierno se están realizando labores de drenaje. El objetivo es que pueda estar plenamente operativo en el año 2027.

Poder contar con una dotación de estas características "nos abre posibilidades para seguir trabajando en dar vida al Monasterio de Rioseco", que se ha convertido en un activo para la comarca de las Merindades. Un lugar que hace 15 años era "casi un desconocido". El Monasterio de Santa María de Rioseco, en 2019, fue nombrado por la Junta de Castilla y León Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento.

En la actualidad, en época estival, es uno de los principales focos culturales de la provincia, con "más de diez eventos culturales", entre los que destaca el festival Vive Rioseco, así como talleres en colaboración con las universidades de Burgos, Valladolid y la Politécnica de Madrid. Actividades a las que la Diputación aporta cada año 15.000 euros.

La fundación está trabajando en nuevos proyectos de divulgación como el programa 'Aprender a mirar', con institutos. Además de ser un referente cultural, educativo y turístico, también lo es económico, ya que a partir de enero incorporará cuatro puestos de trabajo.